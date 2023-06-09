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    В Петербурге задержали мужчину, который намеренно переехал пенсионерку на картофельном поле. Она выжила

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    5 комментариев

    Почти год сотрудники полиции искали мужчину, который почти убил пенсионерку на картофельном поле в Гатчинском районе. Нашли его в Шушарах.

    Конфликт между 69-летней женщиной и 58-летним мужчиной произошел в сентябре 2022 года на поле в районе деревни Шаглино, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня. Мужчина на своей «Ниве» приехал на поле, где пенсионерка собирала картофель. Произошла ссора, и он сел в машину, сбил женщину, а потом еще раз её переехал.

    В тяжелом состоянии она была госпитализирована. Врачи смогли её спасти.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Подозреваемого задержали днем 8 июня и поместили в камеру.

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    Покушение на убийствоПенсионеркаКартофельное поле
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    Комментарии 5

    28024381109 Июн 2023 в 10:02
    Ужас!
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