В Петербурге задержали мужчину, который намеренно переехал пенсионерку на картофельном поле. Она выжила

Почти год сотрудники полиции искали мужчину, который почти убил пенсионерку на картофельном поле в Гатчинском районе. Нашли его в Шушарах.



Конфликт между 69-летней женщиной и 58-летним мужчиной произошел в сентябре 2022 года на поле в районе деревни Шаглино, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня. Мужчина на своей «Ниве» приехал на поле, где пенсионерка собирала картофель. Произошла ссора, и он сел в машину, сбил женщину, а потом еще раз её переехал.



В тяжелом состоянии она была госпитализирована. Врачи смогли её спасти.

