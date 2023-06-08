«Если что-то поменяется, мы вас оповестим». «Яндекс» наказал петербургского таксиста за георгиевскую ленточку

Сервис «Яндекс GO» потребовал от петербургского таксиста Виталия убрать георгиевскую ленточку с зеркала заднего вида. Ее во время поездки обнаружил тайный покупатель и пометил в отчете как посторонний предмет. «Фонтанка» рассказывает, как корпоративные стандарты столкнулись с непоколебимыми убеждениями.

Водитель Виталий с рейтингом 4,99 перевозит пассажиров по тарифу «Комфорт +», к которому сервис такси предъявляет высокие требования. Время от времени их соблюдение проверяют тайные покупатели, а потом предоставляют отчеты агрегатору. За последние несколько дней петербуржца проверили дважды — 25 мая и 4 июня. В обоих случаях проверяющий указал на нарушение требования, которое звучит так: «В салоне порядок: не раскиданы личные вещи водителя, нет лишних предметов на зеркале, использованных масок, бутылок и мусора».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка.ру»

Мужчина огляделся: ничего лишнего не заметил и обратился за разъяснениями в поддержку. По его словам, ни одна из попыток добиться внятного ответа не была удачной, пока сотрудница службы развития качества «Яндекс Такси» не позвонила ему сама.

Оператор хотела обсудить результаты последней проверки, которая прошла 4 июня. Среди недочетов, помимо посторонних вещей, тайный покупатель отметил также посторонний запах в салоне. Виталий спросил, почему это нарушение появилось в списке не сразу. В поддержке отметили, что тайный покупатель мог указать что-то в комментариях и команда сервиса при обработке данных уже после классифицировала примечание как нарушение. С наличием запаха в салоне водитель не согласился, предположив, что он мог остаться от предыдущего пассажира. Второе нарушение касалось посторонних предметов и тоже вызвало возражения. Но это уже было не «слово против слова», а идеологический конфликт. «Фонтанка» публикует фрагмент диалога.



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С вашими коллегами мы беседовали неоднократно, мы анализировали… Получается, что тайный покупатель отметил как недочет то, что у меня висит георгиевская ленточка. То есть, получается, что в службе «Яндекс» работает сотрудник, который против символики Российской Федерации, если так анализировать, потому что из личных вещей у меня ничего нет в машине, кроме георгиевской ленточки. Тайные покупатели отмечают подобные предметы как посторонние, из-за того что они не внесены в список разрешенных предметов. По стандартам есть… Подождите секундочку. Извините, что я вас перебью. Во-первых, я просил фото либо видеофиксацию своих недочетов, чтобы «Яндекс» мне предоставил. Я посмотрю, если таковые недочеты действительно имеют место быть, я их исправлю, извинюсь и постараюсь, чтобы впредь таких недочетов не было. Но получается так, что «Яндекс» считает, что наш российский символ победы — это лишняя деталь в салоне автомобиля. Я правильно понимаю? Так как не внесено в список разрешенных предметов, соответственно, да, будет посторонним. Но и не внесено в список запрещенных. Есть только разрешенный список. То есть те предметы, которые не внесены в этот список, они будут уже посторонними. По списку могу вас детально проконсультировать, что разрешается. Нет, подождите секундочку. Получается так, что «Яндекс» против того, чтобы у водителя в салоне висела или находилась каким-либо образом на видном месте георгиевская ленточка — символика нашей Победы. <...> Получается, «Яндекс» против символики нашей, да? Почему? Нет! Но в списке этого предмета нет. Ну как? Если он («Яндекс» — Прим. ред.) штрафует водителей за эту символику в автомобиле? Я вот, допустим, считаю так: что пассажир, садясь в машину, смотрит — георгиевская ленточка, — у него сразу мысли положительные, патриотически настроенные. А «Яндекс», получается, против этого? То есть он водителей еще и штрафует за это. Как это понять? Также это [сделано] в целях того, чтобы вы могли исключить дополнительно какие-то конфликтные либо спорные ситуации, потому что пассажиры разные бывают. Подождите. Я нахожусь на территории Российской Федерации, я — гражданин РФ. Если ко мне садится пассажир и начинает высказывать свое мнение касаемо того, что он против георгиевской ленточки, я просто его скручиваю и везу сразу на Литейный к ФСБ, а там с ним будут разбираться уже по-другому. <...> И я думаю, что я как гражданин РФ, проживающий на территории РФ имею полное право таких субъектов отвозить в нужные структуры, чтобы с ними разбирались далее, как такой гражданин, живущий на территории РФ, имеет что-то против нашей символики. Да, конечно, это ваше право.

За «посторонний предмет» сервис наказал мужчину рублем, но не денежным штрафом, а снизил на 14 дней баллы приоритета. Это влияет на количество и стоимость заказов, которые водитель может отработать, то есть влияет на его потенциальный заработок.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как признается Виталий, на штраф ему наплевать, просто эта тема затронула его чувства как человека и патриота своего народа. В запрете фирмы на георгиевскую ленточку лично он увидел дискредитацию символа Победы. «Я считаю, что это должно наказываться», — подчеркнул петербуржец.

Оператор поблагодарила его за обратную связь. «На данный момент еще не было разрешения на расположение дополнительных каких-то предметов в салоне, поэтому пока рекомендуем убрать [ленточку]. Если, конечно, что-то поменяется, мы вас оповестим», — уведомила по форме девушка.



Виталий следовать рекомендации категорически отказался, а к ленточке повесил еще и шеврон с буквой «Z». «Специально для следующих тайных покупателей», — объяснил он «Фонтанке». По словам мужчины, после такого у него нет желания работать на компанию. «Как я могу работать в фирме, которая дискредитирует символику нашего народа?» — говорит он.

Редакция обратилась с запросом в пресс-службу «Яндекса», но ответа не получила. Один из вопросов был связан с разрешениями на дополнительные предметы — к каким личным вещам и в каких случаях они применяются.

На сайте сервиса жестко регламентированы стандарты для водителей, работающих по тарифу «Комфорт +». Это объясняют пристальным вниманием пассажиров к повышенным тарифам. Личные вещи шоферов должны лежать в ящиках или в багажнике. Разрешается оставить на видном месте только: бутылку воды для водителя, одноразовый стакан или термокружку, навигатор, видеорегистратор, транспондер, пропуск под лобовым стеклом, зарядку, свежую прессу, влажные и сухие салфетки, губки для обуви и ролики для одежды, карточки, чеки и документы в козырьке.



Икон на центральной консоли автомобиля в списке «разрешенных» не обнаружено. Могут ли они задеть чьи-то чувства и тоже стать потенциальным источником конфликтов, или более обеспеченные клиенты менее религиозны, — остается только гадать.

То, что «Яндекс» запрещает подключенным к своему сервису водителям ездить с патриотической символикой — буквами «Z», «V», «O» — стало известно еще в мае прошлого года. Тогда же выяснилось, что георгиевские ленты тоже под запретом. Как писал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, после скандала компания разрешила ленты, однако, кажется, работает это не везде и не всегда.



В конце 2022 года георгиевскую ленту в России приравняли к символам воинской славы. За ее публичное осквернение грозит административная и уголовная ответственность. Про дискредитацию в законе ничего не сказано.

