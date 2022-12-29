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    Путин сделал георгиевскую ленту символом воинской славы. За ее осквернение можно лишиться свободы

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    6 комментариев

    Георгиевская лента официально стала символом воинской славы России. Соответствующие поправки в законодательство внес президент РФ Владимир Путин 29 декабря.

    Согласно документу, лента может использоваться во время проведения патриотических мероприятий, в том числе посвященных событиям Великой Отечественной войны. Способы ее изображения власти определяют самостоятельно.

    По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы физическому лицу грозит штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если это было совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете – штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до пяти лет. Для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн рублей.

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    Комментарии 6

    Otkating29 Дек 2022 в 16:13
    бедняга,
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