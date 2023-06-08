Два человека погибли под обстрелами, спасаясь из затопленной Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт эвакуации гражданских в населенном пункте Голая Пристань. Об этом в своем telegram-канале 8 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.



«Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — заявил политик.

На фотографиях, прикрепленных к сообщению, видно, что пассажирский автобус остался без окон, корпус с правой стороны похож на решето, спущены шины.

Голая Пристань находится южнее Каховской гидроэлектростанции, которая была разрушена в ночь на 6 июня. Неконтролируемый сброс воды привел к затоплению Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского городских округов — оттуда эвакуируют жителей. По последним данным, после разрушения Каховской ГЭС погибли минимум 5 человек, еще 41 пострадал.