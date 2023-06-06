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    Появилось видео взорванной Каховской ГЭС. Бурный поток продолжает ее разрушение

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    В сети появилось видео взорванной в ходе артиллерийского удара дамбы Каховской ГЭС. Судя по кадрам, бурные потоки Днепра довершают начатое людьми разрушение.

    Ранее стало известно об обрушении из-за артиллерийского удара как минимум 11 из 28 пролетов дамбы. Сейчас видно, что разрушений уже больше. Дамба, по сути, прекратила свое существование и больше не сдерживает воду Днепра.

    По дамбе проходила единственная из оставшихся к сегодняшнему дню переправ черед Днепр ниже Запорожья. Два моста в районе Херсона были разрушены еще осенью прошлого года во время перегруппировки российских войск.

    О разрушении дамбы Каховской ГЭС стало известно утром во вторник, 6 июня. Из-за прилетов и разрушений вода из водохранилища хлынула через дамбу. Пока сообщается, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов ниже Новой Каховки.

    Еще одним следствием взрыва дамбы и падения уровня воды в Каховском водохранилище могли стать перебои с поставками воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который берет начало как раз из водохранилища. Однако Мэр Новой Каховки опроверг такую возможность.

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