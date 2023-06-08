Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Из-за затопления на Каховской ГЭС погибли как минимум 5 человек, еще 41 пострадал. Об этом 8 июня сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, власти продолжают эвакуацию жителей из затопленных населенных пунктов. Уровень воды в городе постепенно уменьшается.



«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — заявил Владимир Леонтьев в эфире программы «Соловьев LIVE».



Ночью 6 июня стало известно о разрушении плотины на Каховской ГЭС. В результате вода из Днепра хлынула вниз по течению, что привело к затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. Так, Голую Пристань затопило почти на 80 %. Полностью под водой оказалось село Корсунка.

