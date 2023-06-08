    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

    2038
    6 комментариев

    Из-за затопления на Каховской ГЭС погибли как минимум 5 человек, еще 41 пострадал. Об этом 8 июня сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, власти продолжают эвакуацию жителей из затопленных населенных пунктов. Уровень воды в городе постепенно уменьшается.

    «Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — заявил Владимир Леонтьев в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Ночью 6 июня стало известно о разрушении плотины на Каховской ГЭС. В результате вода из Днепра хлынула вниз по течению, что привело к затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. Так, Голую Пристань затопило почти на 80 %. Полностью под водой оказалось село Корсунка.

    Россия и Украина обвиняют друг друг в прорыве гидроэлектростанции. Российский Следственный комитет по факту подрыва плотины возбудил дело о теракте.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Каховская ГЭС
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 6

    Гость08 Июн 2023 в 12:32
    Разве ночью скот пасут?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close