После разрушения Каховской ГЭС скорость Днепра выросла в 10 раз. Пострадали более 20 человек, эвакуация идёт под обстрелами

В Херсонской области с территорий, подтопленных после прорыва Каховской ГЭС, за сутки эвакуированы более 300 человек, в том числе 70 детей, сообщает утром 8 июня РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Сегодня в регионе будет работать аэромобильная группировка ГУ МЧС по Крыму (45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств). Туда же направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда (50 человек, 18 единиц техники, в том числе 10 плавсредств).



В общей сложности подтоплены более 14 тысяч домов, почти 4,3 тысячи человек эвакуированы, к медикам обратились 23 человека, 21 госпитализирован, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные и медицинские службы.



Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в 10 раз, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале. В Новой Каховке вода постепенно уходит, пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани, во многие места не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасательная операция проходит под обстрелами, кое-где нет связи.

«Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие», — рассказал Алексеенко.



7 июня глава администрации Голой Пристани Геннадий Недялков заявил, что город подтоплен почти на 80 %, в некоторых районах вода доходит до крыш.

Как пишет «Коммерсантъ», по словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, на строительство новой станции необходимо как минимум пять лет.

