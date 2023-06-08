После разрушения Каховской ГЭС скорость Днепра выросла в 10 раз. Пострадали более 20 человек, эвакуация идёт под обстрелами

В Херсонской области с территорий, подтопленных после прорыва Каховской ГЭС, за сутки эвакуированы более 300 человек, в том числе 70 детей, сообщает утром 8 июня РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Сегодня в регионе будет работать аэромобильная группировка ГУ МЧС по Крыму (45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств). Туда же направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда (50 человек, 18 единиц техники, в том числе 10 плавсредств).
В общей сложности подтоплены более 14 тысяч домов, почти 4,3 тысячи человек эвакуированы, к медикам обратились 23 человека, 21 госпитализирован, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные и медицинские службы.
Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в 10 раз, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале. В Новой Каховке вода постепенно уходит, пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани, во многие места не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасательная операция проходит под обстрелами, кое-где нет связи.
«Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие», — рассказал Алексеенко.
7 июня глава администрации Голой Пристани Геннадий Недялков заявил, что город подтоплен почти на 80 %, в некоторых районах вода доходит до крыш.
Как пишет «Коммерсантъ», по словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, на строительство новой станции необходимо как минимум пять лет.
Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась утром 6 июня, начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища, она заливает населённые пункты. В Новокаховском городском округе Херсонской области ввели режим ЧС. «Фонтанка» подробно писала, что там происходит, и показывала видео. Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве плотины. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, президент Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС провоцирует масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.