«Там ад, тысячи людей на крышах домов». Что происходит в Алешках, которую топит Каховская ГЭС

«Фонтанка.ру»

На вторые сутки после затопления Херсонщины власти на левом берегу Днепра демонстрируют сдержанный оптимизм, публикуя редкие сводки о количестве эвакуированных. Спокойствие в официальных пабликах диссонирует с чатами местных жителей, где за 20 минут набирается больше сотни сообщений о помощи. Если в Новой Каховке вода пошла на убыль, то населенные пункты в районе Алешек и Голой Пристани только переживают пиковые часы и десятки тысяч людей там буквально вынуждены ждать спасения на крышах. К вечеру по поручению президента РФ Владимира Путина в регион направлены спасатели федерального МЧС и стало окончательно ясно — власти военно-гражданской администрации Херсонской области не справляются с масштабом бедствия.



Вечером 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отчитался об эвакуации четырех тысяч человек с затопленных территорий. Он отметил, что для пострадавших создан резерв на 5,5 тысяч мест, при необходимости граждан готовы принять Крым и Запорожская область.



Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области

«Надеюсь, в этом не возникнет необходимости. Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения», — отметил он. Добавив, что о возвращении на затопленную территорию говорить ещё рано, а «критический период людям лучше переждать в ПВР» (пунктах временного размещения. — Прим. ред.).

Сальдо докладывал, что в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тысяч человек. Также подтоплена часть российских минных полей. Жителей Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов эвакуируют. Ситуацию усугубляют интенсивные боевые действия. В эфире телеканала «Россия 1» Владимир Сальдо говорил, что с контролируемого Украиной правого берега Днепра обстреливаются жилые кварталы, российские военные отвечают.



В Новой Каховке уровень воды начал спадать, пик подъема воды в Алешках пришелся на 7 июня. Город был полностью затоплен. Тогда же в телеграмме создали чат, где местные жители с помощью волонтеров из других городов стали сами организовывать эвакуацию. При этом въезд в зону ЧС был закрыт, местные сообщают о блокпостах. Поэтому искать средства спасения приходилось внутри периметра.



Фото: t.me/aakherson Фото: t.me/aakherson Фото: t.me/aakherson Фото: t.me/aakherson Поделиться Поделиться





«Друзья, у нас много запросов на эвакуацию в нашем боте, на данный момент выезда из города нет. Есть районы, где воды уже по крыши, есть районы, где еще относительно сухо. Соответственно нужно — там, где относительно сухо (центр), оповестить людей, чтобы все поднимались выше, на последние этажи и крыши, не ждали, пока их начнет топить, кто нашел лодки, приоритизировать маломобильных и тех, кто не может залезть на крышу, и вывезти на лодках в центр, где посуше», — написали волонтеры.

«Всех неравнодушных призываю к активности!!! МЧС судя по всему не справляется… Уже нашелся человек готовый дать свою лодку!! Пока две лодки, обе без весел. Нужны добровольцы и вёсла!!» — отмечалось в чате.



В полночь появилось сообщение о поиске добровольцев, кто готов выйти на лодках рано с утра.

«Нас тут топит, какое утро?» — ответили в чате.

Дальше сообщения сыпались всю ночь. (Орфография и пунктуация авторов сохранена. — Прим. ред.)

1:03 ЦВЕТОЧНАЯ 22 Вода уже по грудь, женщина более 100 кг, залесть на крышу НЕ МОЖЕТ!!

1:31 Район магазина «Катюша» переулок киевский/апрельский надо помощь, ребенок 12 лет, 3 женщины, и один человек лежачий.

2:32 Я сойду с ума, родители на Нижней 121, 125. Никто не эвакуировал.

4:28 Мы Антоновские. Готовы забрать резиновой лодкой на моторе, 2-х человек с ребенком, спасательный жилет есть. По указанному адресу. Приедем с Херсона, рискнём.

Волонтеры создали таблицу адресов, где требуется помощь и стали наносить метки на гугл карты. Сейчас там больше 750 адресов. В чат поступает около сотни сообщений за 20 минут. Координируют работу чата волонтеры из разных городов, в том числе петербурженка Татьяна (имя изменено. — Прим. ред).

«Работают сотни волонтеров, большая часть из них удалённо, потому что туда не проехать. Этой ночью там найдены люди, которые готовы быть гребцами, найдены лодки. Соединили гребцов и лодки. Сейчас отдельно закупаем лодки, которые туда повезем, и дальше МЧС их должно туда доставить», — рассказала «Фонтанке» Татьяна.

Позже добровольцы сообщили, что им удалось купить пять лодок с моторами.

«Фонтанка» попыталась связаться с участниками чата, которые просят помощи. Оксана прислала корреспонденту видео из села Кардашинка, расположенного рядом с Алешками. В кадре её сосед, собака и кошка. На заднем фоне слышно громыхание.



«Там расположены дачные кооперативы. Больше десятка людей на крышах. Уровень воды выше 3-х метров. Там живут в основном пенсионеры, люди 45+, есть малоподвижные. Мой дом тоже там, подтоплен под крышу. Связь плохая, телефоны садятся. Там ад, тысячи людей на крышах домов, дети, старики. Кардашинка полностью затоплена», — отметила она.

Екатерина рассказала, что её родители в Алешках уже сутки ждут помощи, у Светланы в городе сестра не выходит на связь. По словам пострадавших и их родственников, по телефонам МЧС не дозвониться. Также местные жители, с которыми удалось поговорить «Фонтанке», сообщают, что не всех пропускают через блокпосты. «Ничем не аргументируют, просто не выпускают. Люди ищут места на возвышенностях, чтобы спастись. Очень много деток, пожилых, трупы животных плавают...» — отметила Светлана.



В чатах появилась информация, что МЧС якобы забирает пострадавших только с российскими паспортами. «Фонтанка» под видом местного жителя с украинским гражданством дозвонилась до оперативного штаба, который принимает заявки на эвакуацию. Записать были готовы сразу и без вопросов. «Забираем всех», — удивился сомнению молодой человек.



К вечеру никого из соседей Оксаны в Кардашинке так и не эвакуировали. В чаты продолжают сыпаться сообщения. В них люди уже пишут просьбы не только эвакуировать их, но и помочь с едой и питьевой водой. Изредка появляются и благодарности за спасение. Когда волонтеры попросили пообщаться спасенных с журналистами, то у них уточнили — российскими или украинскими. Затем пришло несколько сообщений, где вспомнили Мариуполь и потребовали блокировать «русню».

«Пошла вперёд за кораблём. Из-за таких, как вы, люди в беде», — ответили корреспонденту «Фонтанке» в личной переписке.



Пока в чатах кипела работа по спасению людей, в официальном телеграм-канале Херсонской области держали другую повестку: предупреждали о сезоне клещей и рассказывали о восстановлении учреждений культуры. Последнее сообщение на момент публикации «Фонтанки» — о 14-м месте херсонской команды во Всероссийском турнире «Мини-футбол» — в ВУЗЫ». С прошлого утра в зоне подтопления действовали три оперативные группы спасателей. Ими руководит начальник ГУ МЧС по Херсонской области.

«В распоряжении аэромобильной группировки спасателей имеется современная специализированная техника и плавучие средства. Помочь населению прибрежных округов Херсонской области готовы также дополнительные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорилось в официальном сообщении.



Телефон горячей линии губернатора Херсонской области, указанный на сайте региона, оказался отключен. Номер МЧС был настолько нагружен, что корреспонденту не удалось дозвониться. На единой горячей линии Херсонской области сказали, что больше всего заявок на эвакуацию поступает из Алешек.



По данным сайта администрации Херсонской области, в Алешках до начала боевых действий проживало более 20 тысяч человек. Власти обещают местным возместить ущерб: выплатить от 10 до 50 тысяч рублей.

В 22:47 в тг-канале главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко появилась информация о текущей ситуации:



Группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий. Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие. Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами с правого берега. Во многих местах нарушена связь. Спасатели и сотрудники ВГА выносят маломобильных граждан из затопленных домов, снимают с крыш и заборов. Только в Голой Пристани сегодня эвакуировано больше тысячи человек.