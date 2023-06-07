Путин поручил МЧС организовать помощь пострадавшим в зоне затопления в Херсонской области

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь пострадавшим в зоне затопления в Херсонской области, передаёт 7 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует агентство Пескова.
Ранее Путин осудил разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Напомним, в результате неконтролируемого сброса воды после разрушения плотины на Каховской ГЭС в Новой Каховке есть пропавшие без вести. К 7 июня в этом списке было 7 человек.
К утру среды уровень воды, поднявшийся в Новой Каховке после разрушения плотины, упал на 35 сантиметров. Местные власти доложили, что из зон подтопления перевезено около 500 человек. Также с крыш затопленных домов спасены 17 человек.
Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной разрушения плотины — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.