Путин поручил МЧС организовать помощь пострадавшим в зоне затопления в Херсонской области

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь пострадавшим в зоне затопления в Херсонской области, передаёт 7 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — цитирует агентство Пескова.



Ранее Путин осудил разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

