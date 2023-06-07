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    «Подвалы все полные, бомбоубежище полное». Как выживают люди спустя сутки после разрушения Каховской ГЭС

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    В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил 7 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Вышедший из берегов Днепр на данный момент затопил более 40 населенных пунктов — это территории Новокаховского городского округа, Голопристанского и Алешкинского муниципальных округов.

    Среди наиболее пострадавших — полностью ушедшее под воду село Корсунка и затопленные по крыши Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери, заявляет глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает ТАСС. При этом в верховьях зоны затопления у Новой Каховки, утверждает сайт администрации Херсонской области, вода уже начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня прогнозируют максимум наводнения. На то, чтобы вода ушла с части затопленных территорий, понадобится не менее недели, заявляют власти.

    Для эвакуированных 1,5 тысячи жителей на данный момент развернули более 40 пунктов временного размещения. Всего они способны вместить 2,7 тысячи человек, но часть людей не спешит покидать затопленные дома, еще часть — вместе с вещами и животными — ждет помощи на крышах.

    Что стало причиной разрушения — подрыв, обстрел или диверсия — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте. О том, как Россия взяла под контроль Каховскую ГЭС и сколько ее обстреливали, рассказываем здесь.

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