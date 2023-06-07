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    «Весь под водой». Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

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    На левом берегу Днепра полностью ушло под воду село Корсунка после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

    Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши. Недавно Леонтьев рассказал, что с крыш затопленных домов спасли 17 человек.

    Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

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    Новая КаховкаКаховская ГЭС
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    Комментарии 40

    Эд Хэммет07 Июн 2023 в 10:29
    Вчера предельно ясно стало, до какой степени деградировало население нашей страны. Целый день с серьёзным видом взрослые люди обсуждали вопрос, который ясен и малому ребёнку. Кто разрушил Каховскую ГЭС? А как её можно разрушить? Обстрелами ствольной артиллерии или ракетами это сделать невозможно. Мы помним, как долго обстреливали Антоновский мост в Херсоне, наделали в нём кучу дырок, а он всё стоял. А тут дамбы, тысячи тон прочного, хорошо армированного бетона. Для того, чтобы разрушить эту дамбу, нужны многие тонны взрывчатки. Допустим, диверсанты проникли на ГЭС и подложили взрывчатку. Её привезти можно на грузовиках. Станция много месяцев под российским контролем и охраняется. О диверсантах ничего не сообщалось. Остаётся только одна версия подрыва Каховской ГЭС и вы сами знаете какая.
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