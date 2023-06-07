«Весь под водой». Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

На левом берегу Днепра полностью ушло под воду село Корсунка после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши. Недавно Леонтьев рассказал, что с крыш затопленных домов спасли 17 человек.

Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.



Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

