Эрмитаж ввел билеты с открытой датой — пройти по ним можно в течение трех дней

Государственный Эрмитаж 8 июня объявил о запуске в продажу входных билетов с открытой датой — пройти по ним можно однократно в любое время в течение трех дней, регистрироваться ни на какое время не нужно (напомним, в музее до сих пор действует правило покупки билета на определенные часы).



Билетов в продаже будет немного — всего по 50 штук в день, сейчас они уже продаются на 9 июня и далее. За свободу выбора придется заплатить: стоит такой билет 1000 рублей, льготы не предусмотрены.



Один посетитель может купить не более 4 билетов на выбранную дату. В случае если дата предполагаемого визита выпадает на нерабочий день музея, посещение переносится на следующий после выходного день.

