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    Музеи

    Эрмитаж ввел билеты с открытой датой — пройти по ним можно в течение трех дней

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    Государственный Эрмитаж 8 июня объявил о запуске в продажу входных билетов с открытой датой — пройти по ним можно однократно в любое время в течение трех дней, регистрироваться ни на какое время не нужно (напомним, в музее до сих пор действует правило покупки билета на определенные часы).

    Билетов в продаже будет немного — всего по 50 штук в день, сейчас они уже продаются на 9 июня и далее. За свободу выбора придется заплатить: стоит такой билет 1000 рублей, льготы не предусмотрены.

    Один посетитель может купить не более 4 билетов на выбранную дату. В случае если дата предполагаемого визита выпадает на нерабочий день музея, посещение переносится на следующий после выходного день.

    Напомним, обычный входной билет в Главный музейный комплекс стоит 500 рублей, он приобретается на конкретную дату и час прохода. У пенсионеров есть льгота (билет стоит 300 рублей) и бесплатный день (каждый четверг).

    Студенты, дети до 18 лет, многодетные семьи, аспиранты, инвалиды, курсанты, военнослужащие и другие категории могут пройти в музей бесплатно в каждый третий четверг месяца.

    Вход по «Пушкинской карте» стоит 300 рублей.

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