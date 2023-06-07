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    Легенда покидает Европу. Лионель Месси едет в «Интер Майами»

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    Семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами». Об этом Месси сообщил 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.

    «Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье», — сказал Месси.

    Напомним, в феврале Лионель Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

    18 декабря 2022 года Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

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