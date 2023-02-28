Лионель Месси признан лучшим игроком ФИФА

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония награждения The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже.
Аргентинский форвард во второй раз получил эту награду, придуманную ФИФА в качестве альтернативы «Золотому мячу», который ранее вручался лучшему футболисту Европы. Месси таким образом сравнялся с Робертом Левандовски и Криштиану Роналду.
О том, как Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл Чемпионат мира — 2022 в Катаре, читайте на «Фонтанке».