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    Лионель Месси признан лучшим игроком ФИФА

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    Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

    Церемония награждения The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже.


    Аргентинский форвард во второй раз получил эту награду, придуманную ФИФА в качестве альтернативы «Золотому мячу», который ранее вручался лучшему футболисту Европы. Месси таким образом сравнялся с Робертом Левандовски и Криштиану Роналду.

    О том, как Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл Чемпионат мира — 2022 в Катаре, читайте на «Фонтанке».

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    СпортФИФАФутболист годаЛионель Месси
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