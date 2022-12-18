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    ЧМ-2022 в Катаре

    Первый тайм за Аргентиной: сборная Франции проигрывает в финале ЧМ

    Защита титула у действующих чемпионов пока проходит из рук вон плохо

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    Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к логическому завершению. Сегодня выяснится, кто станет обладателем Кубка мира — сборная Аргентины с голодным до побед Лионелем Месси или сборная Франции, которая полна решимости защитить титул чемпионов. Мы будем следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции. Телетрансляцию ведет «Матч ТВ».

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    МАК АЛИСТЕР! Вырвался на рандеву с Льорисом, и французский вратарь самоотверженно бросился под мяч!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Эрнандес попытался забросить мяч в штрафную Аргентины, но атака не удалась.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    ДИ МАРИЯ! Накрутил в штрафной двух соперников и выдал роскошную передачу на Месси! Не удалось Лео пробить с правой, и мяч покинул пределы поля.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Вырвался Альварес к воротам и ударил в ближний угол! Льорис на месте.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Правда, итог её оказался предсказуемым, и мяч снова где-то в середине поля. Ничего не выходит у сборной Франции!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Хороший прорыв от Кунде по правому флангу! Неплохую атаку затеяли французы.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Снова медики на поле, помогают Де Паулю справиться с болью.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Жёлтую карточку Адриен Рабьо получает — очень грубый подкат против Де Пауля провёл.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Мартинес очень далеко вышел из штрафной, пытаясь отбить мяч, и едва не создал первый опасный момент у своих ворот!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Мощно подал Месси в штрафную, и мяч прилетел в кого-то из французов.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Зарабатывают угловой аргентинцы своими усилиями!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Аргентинская пружина развернулась стремительно, и вот уже опасность у ворот сборной Франции.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Подача — Мартинес вылавливает этот мяч легко!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Угловой у ворот Аргентины!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Де Пауль этот удар нанёс, после которого французы отправились в контратаку — но снова безуспешно. Пока ноль ударов в створ у сборной Франции по-прежнему.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ещё один удар по воротам Франции — прямо в Льориса!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Образцом для подражания у французов должна быть сборная Нидерландов, которая в четвертьфинале во втором тайме отыгралась у Аргентины со счёта 0:2. Правда, они потом проиграли по пенальти, но что поделать?

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Дальними забросами к чужим воротам пытаются французы оживить игру. Но тщетно!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Передача в атаку от аргентинцев! Но Льорис оказался на мяче первым — не успели ни Месси, ни Альварес.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Не стали команды проводить замены после перерыва.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Продолжаем игру!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Кстати, параллельно с финалом Чемпионата мира проходит еще и Национальный день Катара. Рядом со стадионом «Лусаил» в честь праздника провели авиашоу и карнавал индийской общины.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ну и как же без Месси! Ведь он установил очередной рекорд, когда забил с пенальти! Лео стал первым, кому удалось отличиться на всех стадиях чемпионата мира: на групповом этапе он забил Саудовской Аравии и Мексике, в 1/8 финала — Австралии, в четвертьфинале — Нидерландам, а в полуфинале — Хорватии. В целом на счету Месси за этот мундиаль уже 6 забитых мячей!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Пока у нас перерыв, немного поговорим о рекордах. Голкипер французов Уго Льорис проводит свой 20-й матч на мундиалях — и это новый рекорд среди вратарей. Предыдущее достижение принадлежало вратарю сборной Германии Мануэлю Нойеру — 19 матчей на мировых первенствах.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Первый тайм позади! Аргентина ведет в счете по его итогам — 2:0. Уходим на перерыв!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Гризманн подал в штрафную, но никто из партнеров не успел к мячу.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Фолит Энцо Фернандес на Коло Муани и получает первую жёлтую карточку в этом матче.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Камера выхватывает лицо главного тренера сборной Франции Дидье Дешама — судя по всему, футболистов в раздевалке ждет нелегкая беседа.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Подкат под Тюрама — нарушения нет, но аут в пользу французов. Редкая возможность поиграть на половине поля Аргентины.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Заброс на Альвареса, но не успел аргентинец за мячом!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    И очередная французская атака захлебнулась, не получается даже издалека ударить по воротам. Что творят аргентинцы!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Семь минут добавил арбитр к основному времени тайма!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Нападающие французов вообще ничего не могут сделать с обороной Аргентины! Защитники буквально как звери играют, выхватывая мяч из ног Мбаппе и Тюрама.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Последние минуты первого тайма бегут, и французы вновь пытаются забраться на чужую половину поля.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ди Мария снова активен возле чужой штрафной! Едва удаётся отбиться французской обороне.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Замена в составе сборной Франции: Жиру и Дембеле покидают поле, а появляются Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани — тоже нападающие. Приходится главному тренеру Дидье Дешаму идти на радикальные меры, чтобы спасать игру.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Пока ни одного удара в створ ворот у сборной Франции. Печально для 40 минут в финале!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    А у французов снова ничего не получается в атаке. Единственная попытка забраться на чужую половину поля с треском провалилась.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Каков момент был! Потеряли мяч французы, и длинной передачей Месси отправил в атаку Мак Алистера, который нашел Ди Марию на левом фланге! Как по нотам расчерченная комбинация!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    ДИ МАРИЯ! 2:0!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Мбаппе рвётся в штрафную! Но ничего ему там сделать не дали.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Мартинес размялся — поймал прикатившийся к нему мяч и отправил партнеру по команде. Работы у аргентинского кипера вообще пока нет.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Очередная атака аргентинцев завершается упущенным мячом — Мак Алистеру не хватило скорости.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ещё один мощный удар Мак Алистера! Но откровенно мимо ворот летит мяч.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ди Мария навесил в штрафную с левого фланга — слишком сильно.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Хорошая подача на ближнюю штангу! Но сам Месси оказался в положении «вне игры» и помешал партнерам довести дело до ума.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Месси на правом фланге стянул на себя основные силы французов и заработал угловой!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    К счастью, всё обошлось хорошо для обоих футболистов, игра продолжается.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Снова падение! Судья сигнализирует — на поле нужны врачи, столкнулись Месси и Эрнандес.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Пробить с первого раза не получилось — какое-то нарушение в штрафной, понадобится вторая попытка.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Жиру получает по ногам, и будут стандарт разыгрывать французы! Расстояние до ворот неплохое, можно и пробить.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Французы в атаке: теперь некогда возиться, пора сравнивать счёт!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Элегантно Лео развёл Льориса и мяч по разным углам ворот! Аргентинцы заслуженно открывают счёт!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    И ЭТО ГОЛ! МЕССИ!

    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Месси будет пробивать, как обычно.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Дембеле в своей штрафной уронил Ди Марию, и судья уверенно свистнул нарушение.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    ПоделитьсяПоделиться

    ПЕНАЛЬТИ!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Аргентинцы отодвинули угрозу от своих ворот и снова хозяйничают на половине поля французов.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Подача — и выше ворот летит мяч! Жиру бил по воротам головой.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    С левого края будет пробивать Гризманн.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Эрнандеса роняют в опасной близости возле штрафной! Теперь уже горячо у ворот аргентинцев.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Редкая атака французов захлёбывается на правом фланге.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    МЕССИ! Сорвался мяч с ноги в штрафной, а Анхель Ди Мария, который набегал следом, отправил его на трибуны! Очень горячо выглядят аргентинцы!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Неудивительно, что и владение мячом у сборной Аргентины повыше — 48% против 39% у французов.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Очередной офсайд у аргентинцев! Рвутся в атаку, но французам удается отражать их натиск.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    И вот пришлось вступить в игру! Бросился аргентинский вратарь под ноги Мбаппе и остановил угрозу.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Пока сборная Аргентины выглядит намного ярче оппонента. Мартинес откровенно скучает в воротах.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Длинная передача со своей половины поля на Альвареса — шустрый аргентинский нападающий не успел за мячом.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Привели в порядок Льориса, он направился вводить мяч в игру от ворот!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Оказывается, аргентинский защитник Кристиан Ромеро во время толчка в полёте ударил локтем точно в грудь Льорису. Хочется надеяться, что обошлось без травмы...

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Французский голкипер лежит на газоне, врачи вышли посмотреть, что с ним случилось.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Месси подаёт в штрафную, но затяжная атака в итоге захлебнулась — Льориса атаковал один из аргентинцев.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Угловой у ворот Франции! Отличную атаку сейчас соорудили футболисты сборной Аргентины, и после удара Де Пауля мяч рикошетом отправился за пределы поля.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    У французов атаки пока безуспешны — не удается выбраться со своей половины. Благо сейчас Эрнандеса накрыли с нарушением правил, и сборной Франции можно продолжить наступление.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Дальний удар от Мак Алистера! Точно в руки французскому вратарю.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Ди Мария пробирался к чужим воротам по левому флангу, но не сумел обойти французскую защиту.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    А теперь нарушают правила на Месси — капитан аргентинцев пострадал в борьбе за верховой мяч.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Месси первую осмысленную атаку соорудил в этом матче! Первый удар и первый офсайд — Альварес оказался чуть дальше всех остальных игроков и пробил точно в Льориса.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Стартовые минуты матча, как водится, не блещут яркостью. Аргентинцы перепасовываются в своей зоне, замышляя план похода на сторону французов.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Мяч разыгрывает сборная Франции, и получилась небольшая атака.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Поехали!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Официальная часть закончилась, теперь ждем старта матча!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Слушаем гимны Аргентины и Франции!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    В составе сборной Франции есть шесть обладателей Кубка мира. У сборной Аргентины, как вы понимаете, ни одного, ведь их последнее чемпионство было в 1986 году. Повлияет ли это как-то на итог встречи?

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Команды выходят на поле!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    А в подтрибунном помещении тем временем Месси обнимает своих будущих соперников — Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    В центре поля стоит гигантский Кубок мира, вокруг которого в воздух взмывают столпы огня и искр. Выглядит зрелищно!

    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Команды уже готовятся к выходу на поле, а на стадионе тем временем творится невообразимое световое шоу для болельщиков.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Пока до матча остается всего 10 минут, отметим еще один любопытный рекорд. Поскольку Лионель Месси попал в стартовый состав Аргентины, это будет его 26-я игра в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он обошел прошлого обладателя рекорда — немца Лотара Маттеуса, который провел 25 матчей на мундиалях за свою сборную.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Главный судья сегодняшнего матча — Шимон Марциняк из Польши. Ассистировать ему будут земляки Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр встречи — американец Исмаил Эльфат.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    15 минут осталось до старта финального матча!

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    А вот кто выйдет на поле с первых минут у сборной Франции.

    Вратарь: Уго Льорис.
    Защита: Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Жюль Кунде.
    Полузащита: Орельен Джани Тчуамени, Адриен Рабьо.
    Нападение: Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Если еще не видели стартовые составы, самое время ознакомиться! Начинаем со сборной Аргентины.

    Вратарь: Эмилиано Мартинес.
    Защита: Науэль Молина, Кристиан Габриэль Ромеро, Николас Эрнан Гонсало Отаменди, Николас Тальяфико.
    Полузащита: Анхель Фабиан Ди Мария, Родриго Хавьер Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер.

    Нападение: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Трех Кубков мира пока нет ни у одной сборной. Аргентина, Франция и Уругвай располагаются на третьем месте с двумя кубками, четыре — у сборных Германии и Италии, а лидирует по этому показателю Бразилия — пятикратный чемпион. По одному кубку в активе сборных Испании и Англии.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Кстати, обе сборные — двукратные чемпионы мира: Аргентина выигрывала кубок в 1978 и 1986 годах, а Франция — в 1998 и 2018 годах. Кому суждено сегодня стать трехкратным?

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    А вчера в Катаре прошел матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко. Команды обменялись быстрыми голами в первые 10 минут встречи, но затем точный удар Мислава Оршича в конце первого тайма вывел Хорватию вперед. Марокканцы пытались вернуться в игру во втором тайме, но хорваты удержали победу и завоевали бронзовые медали. Сборная Хорватии уже второй чемпионат подряд получает награды — в России футболисты проиграли в финале сборной Франции и остались с серебром.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Всего полчаса до начала матча! Ну как, готовы?

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    За всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз.

    Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978 год), 1:0 (2007 год) и 2:0 (2009 год). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
    Фото: Чемпионат / t.me
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    Кстати, ранее сам Месси рассказал, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него финальным и в плане выступлений на чемпионатах мира.

    — Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале, — приводит слова Месси Ole.

    Фото: Чемпионат / Т.me
    Чемпионат / t.me