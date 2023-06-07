В МИД назвали условие для возобновления переговоров по Украине: новости СВО за 7 июня

О переговорах с Украиной в России говорят едва ли не с первых дней СВО Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 июня.

Украина обратилась в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Соответствующее обращение в МУС направил генпрокурор Украины Андрей Костин. — Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором, по сути, мы предоставили первичную информацию, которой владеем, — сказал советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала «Рада».

Каховская ГЭС рухнула утром 6 июня. Главная версия российской стороны — атаки ВСУ, которые привели к разрушению задвижек плотины. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. По актуальным данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплены 36 населенных пунктов в трех округах региона, подтоплено около 15 тысяч домовладений. Путин обсудил разрушение Каховской ГЭС с Эрдоганом Президент России поговорил по телефону с президентом Турции. Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, затронули международные темы и обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, как сообщают в Кремле, Владимир Путин «констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».

— Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, — отметил российский президент.

Кроме того, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Эрдоган обсудил идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС — с участием ООН и экспертов. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера. В МИД назвали условие для возобновления переговоров по Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление переговорного процесса по Украине зависит от готовности к этому Киева. При этом переговоры возможны только с учетом признания новых геополитических реалий.

— В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она их никогда не блокировала, — отметила Захарова в ходе брифинга, напомнив, что киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Захарова также отметила, что российская сторона приветствует готовность Китая принять участие в разрешении конфликта. По ее словам, Владимир Путин отмечал, что многие положения мирного плана, предложенного КНР, совпадают с российским подходом, и их можно взять за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы в том числе и на Западе.

ФСБ сообщила о задержании жителя Приморья, который передавал Украине сведения о военных объектах края В ФСБ сообщили, что силовики задержали в Приморском крае местного жителя, который передавал украинской разведке сведения о военных объектах региона.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, «по заданию украинской военной разведки» мужчина собирал и передавал «сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», по которой ему грозит пожизненное заключение. В Минобороны рассказали, что ДРГ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» В Масютовке Харьковской области вечером 5 июня взорвался аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Министерство обороны сообщило, что это дело рук «украинской диверсионно-разведывательной группы». — В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении военного ведомства. — В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет. В Министерстве иностранных дел отметили, что при наличии доступа к аммиакопроводу восстановление объекта займет от одного до трех месяцев. Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как сообщает ТАСС, в сопроводительных документах к закону отмечается, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации.

— В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, — говорится в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.