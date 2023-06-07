    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.25eur86.95

    В Петербурге ищут иностранку после заявления пенсионерки о краже миллиона

    2934
    7 комментариев

    Сотрудники полиции Фрунзенского района ищут иностранку, которую пенсионерка обвинила в краже миллиона.

    81-летняя жительница Софийской улицы обратилась в полицию накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Она, по предварительной информации, сообщила, что с ноября по декабрь 2022 года для ухода за ней была нанята 56-летняя гражданка Узбекистана. Ей была дана доверенность для пользования картой пожилой клиентки. Как выяснилось, в июне с карты было снято 970 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КражаКража с картыПенсионерка
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close