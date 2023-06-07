В Петербурге ищут иностранку после заявления пенсионерки о краже миллиона

Сотрудники полиции Фрунзенского района ищут иностранку, которую пенсионерка обвинила в краже миллиона.
81-летняя жительница Софийской улицы обратилась в полицию накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Она, по предварительной информации, сообщила, что с ноября по декабрь 2022 года для ухода за ней была нанята 56-летняя гражданка Узбекистана. Ей была дана доверенность для пользования картой пожилой клиентки. Как выяснилось, в июне с карты было снято 970 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.