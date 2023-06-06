Медведев: В некоторых классах сейчас каждый пятый ребенок не говорит по-русски

В российских школах и классах доля учеников, которые не говорят по-русски, может доходить до 10–20 %. Об этом 6 июня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.



По его словам, в стране нет механизма обучения детей мигрантов русскому языку и в некоторых классах на нем не говорит каждый пятый ребенок. «В семьях приезжих обычно говорят на родном языке, многие мигранты живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению в них русского языка. И в отличие от взрослых, которые хотя бы так или иначе какие-то базовые знания до этого получали, выучить русский язык детям иностранцев оказывается подчас негде», — заявил Медведев (цитата по ТАСС).