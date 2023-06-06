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    Медведев: В некоторых классах сейчас каждый пятый ребенок не говорит по-русски

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    В российских школах и классах доля учеников, которые не говорят по-русски, может доходить до 10–20 %. Об этом 6 июня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    По его словам, в стране нет механизма обучения детей мигрантов русскому языку и в некоторых классах на нем не говорит каждый пятый ребенок. «В семьях приезжих обычно говорят на родном языке, многие мигранты живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению в них русского языка. И в отличие от взрослых, которые хотя бы так или иначе какие-то базовые знания до этого получали, выучить русский язык детям иностранцев оказывается подчас негде», — заявил Медведев (цитата по ТАСС).

    Он считает, что дети мигрантов должны знать язык на уровне, достаточном для освоения основных образовательных программ. Медведев добавил, что не говорящие по-русски дети часто собираются в «этнические группы» и ведут себя агрессивно. Замглавы Совбеза призвал власти принять меры, чтобы помочь детям мигрантов «догнать» других школьников по знанию русского, и отметил, что для этого нужно адекватное финансирование.

    В марте в МВД предложили предоставить мигрантам скидки на НДФЛ, которые будут зависеть в том числе от того, как хорошо они знают русский язык.

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    МедведевШколыРусский языкМигранты
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