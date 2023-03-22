Чем лучше знаешь — тем больше скидка. МВД предложило снижать НДФЛ для мигрантов за хорошее владение русским

МВД России предлагает предоставить мигрантам скидки на НДФЛ, которые будут зависеть в том числе от того, как хорошо они знают русский язык. Об этом говорится в материалах ведомства, которые начальник ГУ по вопросам миграции Валентина Казакова представила 22 марта на круглом столе Госдумы.

Отмечается, что дисконтный коэффициент к налогу, уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа, могут рассчитывать в зависимости от уровня владения языком, знания истории России и основ законодательства. Скидка сможет составить от 10 до 50%, сообщает ТАСС.