Чем лучше знаешь — тем больше скидка. МВД предложило снижать НДФЛ для мигрантов за хорошее владение русским

МВД России предлагает предоставить мигрантам скидки на НДФЛ, которые будут зависеть в том числе от того, как хорошо они знают русский язык. Об этом говорится в материалах ведомства, которые начальник ГУ по вопросам миграции Валентина Казакова представила 22 марта на круглом столе Госдумы.
Отмечается, что дисконтный коэффициент к налогу, уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа, могут рассчитывать в зависимости от уровня владения языком, знания истории России и основ законодательства. Скидка сможет составить от 10 до 50%, сообщает ТАСС.
Казакова полагает, что такую систему можно использовать, чтобы стимулировать мигрантов учить русский. Кроме того, она предложила ввести языковой рейтинг: если после 1–3 месяцев адаптационного периода он будет низким, мигрантов могут обязать выплатить адаптационный платеж. Также предполагается, что «заслуги» смогут обнуляться из-за «мелких административных нарушений», но их можно будет восстановить, например, за счет общественных работ.
Советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 10 марта заявил: «Хочешь получать спецпособие — будь добра, учи русский язык!». Так на совещании по миграционной политике у губернатора Калужской области он ответил на замечание о том, что многие жены мигрантов не знают и не хотят учить русский.