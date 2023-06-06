Послания государственной важности. Что россиянам рекламируют через «Госуслуги»

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С момента запуска в 2009 году «Госуслуги» стали не только проводником в мире бюрократии, но и едва ли не крупнейшей контент-площадкой в стране, с прямым доступом к десяткам миллионов клиентов. Соблазн использовать ее для рекламы рано или поздно должен был материализоваться. Как это произошло, наблюдала «Фонтанка».



О том, как и где можно почитать патриотический сборник «ПоэZия русского лета», россияне узнали в рассылке от «Госуслуг». Корреспондент «Фонтанки» перебрала свою почту — и заметила, что это уже не первое необычное письмо от портала.



Языком поэзии «Госуслуги» говорили буквально месяц назад. 3 мая портал напомнил о годовщине со дня пожара в одесском Доме профсоюзов. В письме с темой «Это важно помнить» получателей ждал отрывок из стихотворения родившейся в Севастополе Ольги Старушко:

Мёртвых некому оплакать:



столб огня и дыма

подымался надо всеми

запертыми в храме.

Как бы ни летело время,

жжётся это пламя.

Полная версия — в «ПоэZии русского лета». Сам сборник телеканала RT, который, к слову, презентовали на книжном салоне в Петербурге», «Госуслуги» прорекламировали 1 июня. В этом письме инфоповода уже нет: пользователям просто предлагают скачать книгу бесплатно. Над ссылкой на популярный сервис с электронными книгами — фрагмент стихотворения поэтессы Анны Ревякиной, который заканчивается словами «Мы воевали за то, чтобы не было больше войны».

Правда, в бумажном виде в магазинах книга продается уже за реальные деньги — около 1800 рублей за экземпляр. На сайте издателя — группы «Эксмо» даже со скидкой.



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На этом околовоенная тематика в письмах от «Госуслуг» не заканчивается. В мае адресатам предложили отправить на передовую «пожелание победы», а в апреле — поучаствовать в патриотической акции «Диктант победы». Весной 2022 года россиян приглашали присоединиться к «Бессмертному полку» — тогда он проходил и в формате онлайн.



На мероприятия, которые, казалось бы, далеки от постоянной информационной повестки нашего времени, россиян тоже зовут. Например, фестиваль «Таврида.Арт», который в заголовке описывают как «Крым. Танцы. Жара», проводит Росмолодежь.

В 2022 году на сцену «Тавриды» вышли участники боевых действий на Украине. Ещё в одном послании название федерального агентства возникает уже рядом с предложением получить до миллиона рублей на свой социальный проект — через конкурс Росмолодёжь.Гранты. Победители 2023 года уже известны. Среди них есть и идеи с говорящими названиями: «Зов патриота», гонки на дронах «Высота №1» и проект по профилактике недостоверного контента «Правда».



Назвать этот фестиваль коммерческим язык не повернется, но вот использовать уже его как рекламную площадку вполне можно — на сайте есть контакты для тех, кто захочет себя продвигать, с рассказом о размере аудитории и вариантами сотрудничества.



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В другом письме пользователей приглашают подать заявку на участие в «Чемпионате по битве роботов» — сразу на «Госуслугах». С этим чемпионатом произошла, возможно, самая уникальная для бизнеса вещь. Дело в том, что его сайт каким-то образом переехал на домен gosuslugi.ru. Скажем прямо, мы раньше такого вообще никогда не видели. Как это сделать и сколько это стоит, разумеется, вопросы риторические и в открытых источниках не освещенные.



Стоит заметить, что, в отличие от «Таврида.Арт», «Битва роботов» — это совершенно частная история. В числе ее организаторов значится ООО «Промобот» и родственное ему ООО «Дабл ю экспо». Первое фигурирует в соглашении о персональных данных — именно ему участники дают разрешение на обработку персональных данных.

У «Промобота» (выручка в 2022 году 147 млн рублей, убыток — 64 миллиона) сложная система владельцев. Крупнейший пакет в 21,92% — у венчурного Фонда развития интернет инициатив, который вкладывает государственные деньги в перспективные бизнес-проекты. Еще 12,57% — у закрытого паевого фонда под управлением Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, а 11,98% — у структур «Роснано». В сумме — 46 с небольшим процентов. Так что контроль остается у семи физических лиц, самый большой пакет из которых — у Алексея Южакова.



Сама «Битва роботов», как заявляется на сайте, мероприятие международное. Среди участников — Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан и Турция. Массовой популярности среди россиян битва роботов пока не снискала: на группу чемпионата во «ВКонтакте» подписаны 800 с небольшим человек. Если раньше «Битва» была полной калькой с популярных зарубежных шоу, где боевые машины режут и кромсают друг друга, то теперь — на сайте «Госуслуг» она подается как «Чемпионат по робототехнике»

В День космонавтики россиян на «Госуслугах» агитировали не пропустить «первый в мире художественный фильм «Вызов», снятый в космосе». Производством картины занимались «Первый канал» и частная кинокомпания Yellow, Black & White, а чтобы успеху фильма точно никто не помешал, часть кинотеатров в нужный момент временно сняли с «предсеансового обслуживания» зарубежные блокбастеры.



Помогло это все или нет, вопрос дискуссионный, но можно осторожно предположить, что фильм окупился. При официальном бюджете в 905 млн рублей, сборы, по последним данным, превысили 1,7 млрд рублей. Правда, стоимость отправки режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Персильд в бэкофисе явно не учтена: согласно официальным данным, полет одного космического туриста на МКС стоит 50 млн долл. Но Роскосмос значится в числе создателей фильма, так что эти расходы он, скорее всего взял на себя.



Импортозамещение идет полным ходом и в рассылке от госпортала: пользователям Android предлагают скачивать приложения (в том числе и государственных органов) в RuStore. И рекомендовать его знакомым, конечно. Создавали RuStore, если кто забыл, VK и российские IT-компании при поддержке Минцифры и по поручению премьер-министра Мишустина.



В самом низу писем «Госуслуги» неприметным серым цветом напоминают, что от рассылки при желании можно отписаться. Для того нужно зайти на сам портал, авторизоваться и подтвердить своё намерение уже там. Через личный кабинет количество уведомлений можно и, напротив, умножить: об опции получать их ещё и во «ВКонтакте» россиянам рассказали отдельным письмом. Будут ли и там рекламные письма, неясно. «Перечень типов уведомлений будет расширяться», — угрожающе предупреждает портал.

Вопросы о том, как именно отбирают рекламу для «Госуслуг» и по какому прейскуранту платят за неё заинтересованные лица, «Фонтанка.ру» адресовала через пресс-службу министру цифрового развития Максуту Шадаеву. На момент выхода материала запрос остался без ответа.

За более оперативными сведениями корреспондент «Фонтанки» решила обратиться на горячую линию «Госуслуг» под видом взволнованного гражданина. После 20-минутного ожидания нам все-таки удалось поделиться с оператором своими сомнениями.



— Письмо какое-то странное пришло с «Госуслуг». Не опасно ли переходить по ссылке? Может, взломали. Книжка какая-то: «ПоэZия русского лета».

Сотрудник поспешил успокоить: письмо официальное, переходить по ссылке можно, хоть и необязательно.

— Нет, не мошенники. Это автоматическая рассылка, случайно были выбраны пользователи. Ознакомительное письмо, что вам доступна книга. Можете пользоваться, можете не пользоваться.

По словам оператора, прорекламировать и свой патриотический сборник через государственный портал выйдет очень вряд ли.



— Это именно официально… То есть было что-то под предлогом государства.

— Под предлогом государства?

— Рассылка под предлогом государства была, — ещё раз повторил молодой человек, но уже не слишком уверенно. Смущать оператора дальше «Фонтанка» не стала.



На этом и попрощались.



Алиина Ампелонская, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

