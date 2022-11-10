Правительство делает RuStore обязательным

Правительство РФ 10 ноября сообщает, что российский магазин приложений RuStore, который призван заменить App List, станет обязательным для предустановки с 1 марта 2023 года.
«Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении.
RuStore создавали VK и российские IT-компании при поддержке Минцифры по поручению премьер-министра Мишустина. 5 июля Госдума одобрила поправку о разработке приложения. Бета-версия RuStore была запущена на Android 25 мая. За полтора месяца, по данным VK, в нем появилось около
«Правительство также увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам», — отмечается в телеграм-канале правительства.