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    Правительство делает RuStore обязательным

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    Правительство РФ 10 ноября сообщает, что российский магазин приложений RuStore, который призван заменить App List, станет обязательным для предустановки с 1 марта 2023 года.

    «Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении.

    RuStore создавали VK и российские IT-компании при поддержке Минцифры по поручению премьер-министра Мишустина. 5 июля Госдума одобрила поправку о разработке приложения. Бета-версия RuStore была запущена на Android 25 мая. За полтора месяца, по данным VK, в нем появилось около 1 000 мобильных приложений, а число скачиваний достигло 1,1 миллиона раз.

    «Правительство также увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам», — отмечается в телеграм-канале правительства.

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