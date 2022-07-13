Российский магазин приложений RuStore раскрыл официальную статистику

За полтора месяца с запуска бета-версии отечественного магазина приложений RuStore в нем появилось около 1000 мобильных приложений, число скачиваний которых достигло 1,1 миллиона раз. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе VK, стор уже установлен более чем на 500 тысячах пользовательских устройств.



«На запуске бета-версии RuStore в мае текущего года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры. Менее чем через два месяца количество загруженных в стор приложений выросло в 10 раз, а число скачиваний перевалило за миллион», — рассказал руководитель проекта Иван Мыздриков.