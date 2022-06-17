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    Гендиректор VK: RuStore развернется до конца 2022 года

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    1 комментарий

    Магазин приложений RuStore в режиме бета-тестирования за последние три недели пополнился 500 приложениями, в нем произведено более полумиллиона скачиваний. Об этом 17 июня рассказал в ходе дискуссии «Реалии нового мира» в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор VK Владимир Кириенко.

    «В течение нескольких недель мы договорились с ключевыми компаниями, объединили ряд технологических решений и создали проект RuStore. За последние 3 недели количество уже российских приложений, размещенных в этом сторе, превысило 500. И более полумиллиона скачиваний пользователи произвели. Причем мы находимся в режиме бета-тестирования. Наши планы: разворачивать систему до конца года», — пояснил Кириенко.

    Говоря о перспективах российской отрасли в целом, спикер подчеркнул задачу замещения ушедших сервисов. «Причем мы говорим не только про B2С-сервисы, сервисы массового потребления. Но в целом о создании альтернатив и способов совместной качественной разработки облачных технологий, — уточнил он. — Хорошая новость заключается в том, что в принципе в России очень сильные технологические компании, которые обладают собственными технологическими решениями. Поэтому для нас всех основной вызов и задача на ближайшие полгода это доработка и улучшение существующих сервисов и вывод их уже в промышленную эксплуатацию».

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    Комментарии (1)

    Alex000
    А железо-то для разворачивания доживёт?
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