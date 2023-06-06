На углу ДК им. Ленсовета в Петербурге предложили разместить табло в 18 метров шириной

Совет по сохранению культурного наследия рассмотрел вопрос о размещении медиафасада на углу ДК им. Ленсовета. Светодиодная сетка, согласно этой идее, должна выходить на Каменноостровский проспект и Малый проспект Петроградской стороны.



Вопрос рассматривался на заседании совета 6 июня. Судя по презентации, речь идет о монтаже табло 18 на 7 метров, для демонстрации театральной и культурно-просветительской деятельности ДК.