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    Мобилизован по мобильному. Минобороны РФ хочет оповещать о призыве через СМС-рассылку

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    Министерство обороны хочет внести изменения в пункт 8 положения о призыве граждан по мобилизации, передаёт ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

    Суть инициативы — о мобилизации предлагается оповещать через СМС-рассылку.

    «Уведомление о направлении повестки...размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»..., личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале», — говорится в тексте проекта(цитата по ТАСС).

    Напомним, ранее замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев заявил, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят граждан от мобилизации. Их не внесут в «запретный перечень» болезней.

    А власти Петербурга призвали городской бизнес усилить популяризацию службы по контракту. Буклеты хотят выдавать на кассах магазинов вместе с чеками, а также на заправках, а ролики крутить в кинотеатрах. По выражению чиновников, «краткосрочная задача — «агрессивная агитация» в пользу контрактной службы».

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    Комментарии 1

    never mind05 Июн 2023 в 23:26
    Бггг... Да пущай. Факт прочитывания СМС как устанавливать будут?
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