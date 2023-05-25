Диабет службе не помеха. Минобороны не будет расширять «запретный перечень» болезней

Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят граждан от мобилизации, передаёт 25 мая «Интерфакс» со ссылкой на замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александра Серговенцева. Эти болезни не будут вносить в список недугов, освобождающих от службы в армии.



«Расширять этот список мы не планируем», — приводит агентство слова Серговенцева. Об этом он заявил на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Серговенцев отметил, что, если внести в перечень диабет, логично будет вписать и гипертонию, а затем и ишемическую болезнь.