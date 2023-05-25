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    Диабет службе не помеха. Минобороны не будет расширять «запретный перечень» болезней

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    Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят граждан от мобилизации, передаёт 25 мая «Интерфакс» со ссылкой на замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александра Серговенцева. Эти болезни не будут вносить в список недугов, освобождающих от службы в армии.

    «Расширять этот список мы не планируем», — приводит агентство слова Серговенцева. Об этом он заявил на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

    Серговенцев отметил, что, если внести в перечень диабет, логично будет вписать и гипертонию, а затем и ишемическую болезнь.

    «Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).

    Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о её завершении. По официальным данным, за это время было призвано на службу 318 тысяч человек.

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    Минобороны РФДиабетМобилизация
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