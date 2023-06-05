В Шереметевском дворце пройдёт выставка работ Резо Габриадзе

Драматург, живописец, график, скульптор, режиссёр, сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дзы!», автор Чижика-Пыжика — Резо Габриадзе создал свою мультивселенную, когда это ещё не было мейнстримом. Музей театрального и музыкального искусства посвящает мастеру выставку «Габриадзе в Петербурге», на которой вы впервые за более чем два десятилетия сможете увидеть кукол к легендарному спектаклю Габриадзе «Песня о Волге» («Сталинградская битва»).



Р.Габриадзе. Ангел и куклы. Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Поделиться Поделиться





Авторы проекта в Полярном флигеле вспоминают слова Габриадзе о том, что счастье невозможно поймать: как только вам кажется, что это случилось, то «у вас на руках пыль от крыльев бабочки». И ещё: «Счастье ощутимо только в воспоминаниях». Именно как такую «пыль» создатели и позиционируют выставку. В каждом зале вы увидите разные воплощения творческой личности Резо Габриадзе. Петербург Габриадзе называл «непроходящим» для себя городом, с которым его очень многое связывает. «Есть даже знакомые камни» — говорил мастер. Поэтому посвящение городу займёт отдельное место.



Центральной частью экспозиции первого зала станет история спектакля «Песня о Волге», который Габриадзе поставил в 1996 году в Театре сатиры на Васильевском (ныне — Театр на Васильевском). Это был рассказ о Сталинградской битве на небольшом столе с помощью миниатюрных кукол — в музее зрители смогут увидеть их впервые за четверть века. Во втором зале вас ждёт погружение в кутаисский «рай» Резо Гарибадзе. Кутаиси — город, где художник родился и провёл детство. Жемчужиной экспозиции станет картина Нико Пиросмани, которого Габриадзе очень ценил и считал последним художником, изобразившим рай. Ещё по одному залу музей посвятил петербургским и ленинградским писателям, с которыми буквально или образно «дружил» Резо Габриадзе, а также его сотрудничеству с «Петербургским театральным журналом».



Резо Габриадзе (1936 — 2021) — сценарист, драматург, режиссёр, скульптор, график, живописец. Автор сценариев более тридцати пяти фильмов, среди которых культовые «Мимино» и «Кин-дза-дза!», основатель Тбилисского театра марионеток, который сейчас носит его имя. Его спектакли участвовали в международных фестивалях по всему миру, а премьера «Песни о Волге» состоялась во французском Дижоне.

Выставка «Габриадзе в Петербурге» пройдёт в Полярном флигеле Шереметевского дворца с 7 июня по 29 октября 2023.



12+

Анастасия Семенович

