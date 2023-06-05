    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    В Шереметевском дворце пройдёт выставка работ Резо Габриадзе

    обсудить

    Драматург, живописец, график, скульптор, режиссёр, сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дзы!», автор Чижика-Пыжика — Резо Габриадзе создал свою мультивселенную, когда это ещё не было мейнстримом. Музей театрального и музыкального искусства посвящает мастеру выставку «Габриадзе в Петербурге», на которой вы впервые за более чем два десятилетия сможете увидеть кукол к легендарному спектаклю Габриадзе «Песня о Волге» («Сталинградская битва»).

    Р.Габриадзе. Ангел и куклы.
    Р.Габриадзе. Ангел и куклы.Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства
    ПоделитьсяПоделиться

    Авторы проекта в Полярном флигеле вспоминают слова Габриадзе о том, что счастье невозможно поймать: как только вам кажется, что это случилось, то «у вас на руках пыль от крыльев бабочки». И ещё: «Счастье ощутимо только в воспоминаниях». Именно как такую «пыль» создатели и позиционируют выставку. В каждом зале вы увидите разные воплощения творческой личности Резо Габриадзе. Петербург Габриадзе называл «непроходящим» для себя городом, с которым его очень многое связывает. «Есть даже знакомые камни» — говорил мастер. Поэтому посвящение городу займёт отдельное место.

    Центральной частью экспозиции первого зала станет история спектакля «Песня о Волге», который Габриадзе поставил в 1996 году в Театре сатиры на Васильевском (ныне — Театр на Васильевском). Это был рассказ о Сталинградской битве на небольшом столе с помощью миниатюрных кукол — в музее зрители смогут увидеть их впервые за четверть века. Во втором зале вас ждёт погружение в кутаисский «рай» Резо Гарибадзе. Кутаиси — город, где художник родился и провёл детство. Жемчужиной экспозиции станет картина Нико Пиросмани, которого Габриадзе очень ценил и считал последним художником, изобразившим рай. Ещё по одному залу музей посвятил петербургским и ленинградским писателям, с которыми буквально или образно «дружил» Резо Габриадзе, а также его сотрудничеству с «Петербургским театральным журналом».

    Резо Габриадзе (1936 — 2021) — сценарист, драматург, режиссёр, скульптор, график, живописец. Автор сценариев более тридцати пяти фильмов, среди которых культовые «Мимино» и «Кин-дза-дза!», основатель Тбилисского театра марионеток, который сейчас носит его имя. Его спектакли участвовали в международных фестивалях по всему миру, а премьера «Песни о Волге» состоялась во французском Дижоне.

    Выставка «Габриадзе в Петербурге» пройдёт в Полярном флигеле Шереметевского дворца с 7 июня по 29 октября 2023.

    12+

    Анастасия Семенович

    Р.Габриадзе. Ангел и куклы.
    Р.Габриадзе. Ангел и куклы.Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства

    По теме

    Резо Габриадзе
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close