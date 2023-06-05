Все концерты «Трёх дней дождя» отменены после пьяного выступления в Екатеринбурге

Группа «Три дня дождя» отменила ближайшие выступления после скандального концерта в Екатеринбурге, когда вокалист Глеб Викторов появился пьяный и лежал на сцене. Музыкальный продюсер лейбла IZBA попросил прощения у аудитории и призвал «не кидаться тряпками» в рокеров, об этом он 5 июня написал в своем telegram-канале.

«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменены. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула», — сообщили представители группы.

Как отметил продюсер, проект приостановлен, пока Глеб Викторов не наладит здоровье, подчеркнув, что артист находился не в наркотическом состоянии, а «просто немного выпил».



На ситуацию обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии, «и неважно, патриот человек или нет». Мизулина вспомнила и другие похожие скандалы, подчеркнув, что «государство должно всё же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций».

