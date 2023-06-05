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    Все концерты «Трёх дней дождя» отменены после пьяного выступления в Екатеринбурге

    10 комментариев

    Группа «Три дня дождя» отменила ближайшие выступления после скандального концерта в Екатеринбурге, когда вокалист Глеб Викторов появился пьяный и лежал на сцене. Музыкальный продюсер лейбла IZBA попросил прощения у аудитории и призвал «не кидаться тряпками» в рокеров, об этом он 5 июня написал в своем telegram-канале.

    E1

    «Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменены. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула», — сообщили представители группы.

    Как отметил продюсер, проект приостановлен, пока Глеб Викторов не наладит здоровье, подчеркнув, что артист находился не в наркотическом состоянии, а «просто немного выпил».

    На ситуацию обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что исполнители не имеют права выходить на сцену в пьяном состоянии, «и неважно, патриот человек или нет». Мизулина вспомнила и другие похожие скандалы, подчеркнув, что «государство должно всё же четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций».

    На фоне отмены концертов молодого поколения артистов Глеб из «Трёх дней дождя» в начале мая заявил о «самобытности русской культуры», над которой «издеваются последние 15 лет». Артист анонсировал концерты в ЛДНР и попрощался «со всей планетой», чтобы вести гастрольную деятельность в России.

    4 июня на летней площадке TeleClub прошел концерт рок-группы «Три дня дождя», писало издание E1. Поначалу мероприятие проходило штатно, однако в какой-то момент пьяный солист упал на сцене и стал кричать в микрофон. Вместо живого вокала играла фонограмма, подпевала аудитория, среди которой были и несовершеннолетние. Патриотически настроенные граждане пришли на выступление с флагами России.

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    Комментарии 10

    Гость05 Июн 2023 в 15:22
    К сведению г-жи Мизулиной: патриотизм заключается не в том, чтобы вдрызг напиваться перед выступлением на сцене.

    Это вас, любезнейшая, кто-то обманул.

    Ну а в иных проявлениях "патриотизма" сии титаны рока, вроде бы, и не были замечены до сих пор :)
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:13
    – А кто не пьёт? Нет, назови! Довольно! Вы плюнули мне в душу! ©
    +0−0
    Zet05 Июн 2023 в 14:37
    Сидр пил?
    +1−0
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