При обстреле в Белгородской области ранило мужчину. Из Шебекино вывезли медоборудование, но мародёры пришли на станцию скорой помощи

Во время обстрелов в Белгородской области пострадал один из мирных жителей. Об этом утром 5 июня сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. По его словам, раненый находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.
«Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги», — подчеркивает Гладков.
В комментариях к посту губернатора одна из подписчиц благодарит за помощь и реанимобиль. «Папу доставили, всё хорошо», — пишет она.
Из обстреливаемого Шебекино со станции скорой помощи в воскресенье вывезли санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование и компьютерную оргтехнику, рассказал главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров. Он поблагодарил администрацию Грайворонского городского округа за предоставленную бронемашину, а также коллег — за помощь в эвакуации жителей и ценных вещей из Мурома и Шебекино. Кроме того, он упомянул мародёров.
«К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — написал Жиров.
Белгородская область подвергается регулярным обстрелам. Много раненых, 2 июня погибли пять человек, 3 июня — две женщины. Сегодня ночью в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов — из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства.