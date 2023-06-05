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    При обстреле в Белгородской области ранило мужчину. Из Шебекино вывезли медоборудование, но мародёры пришли на станцию скорой помощи

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    13 комментариев

    Во время обстрелов в Белгородской области пострадал один из мирных жителей. Об этом утром 5 июня сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. По его словам, раненый находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

    «Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги», — подчеркивает Гладков.

    В комментариях к посту губернатора одна из подписчиц благодарит за помощь и реанимобиль. «Папу доставили, всё хорошо», — пишет она.

    Из обстреливаемого Шебекино со станции скорой помощи в воскресенье вывезли санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование и компьютерную оргтехнику, рассказал главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров. Он поблагодарил администрацию Грайворонского городского округа за предоставленную бронемашину, а также коллег — за помощь в эвакуации жителей и ценных вещей из Мурома и Шебекино. Кроме того, он упомянул мародёров.

    «К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — написал Жиров.

    Белгородская область подвергается регулярным обстрелам. Много раненых, 2 июня погибли пять человек, 3 июня — две женщины. Сегодня ночью в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов — из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства.

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    Белгородская областьОбстрел Белгородской областиОбстрелы

    Комментарии 13

    Гость05 Июн 2023 в 09:43
    Мародёры. Скрепный глубинный народ.
    +2−0
    VKuser29777391005 Июн 2023 в 09:36
    Похитившие медоборудование уже вышли на связь и выдвинули условия его возврата, среди которых встреча с губернатором орденоносцем.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 09:33
    Ну , что Шойгу еще подождем? Если бы твоя дочь жила в Щебекино, все было бы по другому. А так на простых людей наплевать. Да,?
    +5−0
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