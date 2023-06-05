При обстреле в Белгородской области ранило мужчину. Из Шебекино вывезли медоборудование, но мародёры пришли на станцию скорой помощи

Во время обстрелов в Белгородской области пострадал один из мирных жителей. Об этом утром 5 июня сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. По его словам, раненый находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.



«Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги», — подчеркивает Гладков.



В комментариях к посту губернатора одна из подписчиц благодарит за помощь и реанимобиль. «Папу доставили, всё хорошо», — пишет она.

