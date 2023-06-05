Энергетический объект под Белгородом загорелся из-за БПЛА со взрывным устройством

В Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов, сообщил ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата. Люди не пострадали.
«Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», — отмечает Гладков.
Белгородская область в последнее время подвергается массированной атаке со стороны ВСУ. Много раненых, 2 июня из-за обстрелов погибли пять человек, 3 июня — две женщины.