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    Энергетический объект под Белгородом загорелся из-за БПЛА со взрывным устройством

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    7 комментариев

    В Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов, сообщил ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков.

    Причиной пожара, по предварительным данным, стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата. Люди не пострадали.

    «Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», — отмечает Гладков.

    Белгородская область в последнее время подвергается массированной атаке со стороны ВСУ. Много раненых, 2 июня из-за обстрелов погибли пять человек, 3 июня — две женщины.

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    Комментарии 7

    Гость05 Июн 2023 в 07:41
    Так чЁ, не всех победили когда всех и вся разкрошили на этом крупномасштабном наступление - или это мелочные остатки какие-то ?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 07:28
    почему подполковник Роман Винивитин испытывает личную неприязнь к вагнеровцам?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 07:25
    Кому спасибо сказать-сами знаете!!
    +0−0
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