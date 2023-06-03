Пятеро погибших, есть раненые. Гладков рассказал о новых обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов погибли в общей сложности пять человек, есть раненые. Об этом 3 июня рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.



По словам Гладкова, в Белгороде работала система ПВО, но было повреждено уличное освещение в районе велодорожки, расположенной в Сосновке. Обстрелу подвергся и Белгородский район. Там обошлось без пострадавших и разрушений. Однако после работы ПВО в поселке Разумное осколочное ранение получил один человек.



Три человека, по словам главы Белгородской области, погибли в селе Соболевка. Там были зафиксированы 18 прилетов. На месте погибли двое мужчин. Пострадавшую женщину не успели довезти до больницы — она скончалась в карете скорой помощи. Семь человек были ранены и доставлены в больницу. Один отказался от лечения в стационаре.

