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    Пятеро погибших, есть раненые. Гладков рассказал о новых обстрелах Белгородской области

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    53 комментария

    За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов погибли в общей сложности пять человек, есть раненые. Об этом 3 июня рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    По словам Гладкова, в Белгороде работала система ПВО, но было повреждено уличное освещение в районе велодорожки, расположенной в Сосновке. Обстрелу подвергся и Белгородский район. Там обошлось без пострадавших и разрушений. Однако после работы ПВО в поселке Разумное осколочное ранение получил один человек.

    Три человека, по словам главы Белгородской области, погибли в селе Соболевка. Там были зафиксированы 18 прилетов. На месте погибли двое мужчин. Пострадавшую женщину не успели довезти до больницы — она скончалась в карете скорой помощи. Семь человек были ранены и доставлены в больницу. Один отказался от лечения в стационаре.

    По Шебекинскому городскому округу за сутки выпустили 371 снаряд. Погибли две женщины, которые находились в автомобиле в момент обстрела. Травмы различной степени тяжести получили 8 человек. Шестеро из них попали в больницу.

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    Комментарии 53

    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 16:22
    Когда празднуем победу?
    +1−0
    Гость03 Июн 2023 в 15:54
    поварята могут ЭТО прокомменить?
    "Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идёт по захвату территорий РФ, мы придём в Белгородскую область и защитим наш российский народ. Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем."
    +1−0
    Гость03 Июн 2023 в 15:49
    Какой же плохой, этот человек, Байден.
    +0−1
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