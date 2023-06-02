Число пострадавших в Шебекино за время обстрелов увеличилось до 16

За последние сутки по Шебекино было выпущено 850 единиц различных боеприпасов, погибших нет, однако прибавилось 4 пострадавших. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — заявил Вячеслав Гладков.

На данный момент власти уточняют, сколько в итоге обстрелов разрушено и повреждено домов и автомобилей. Известно о повреждениях трех административных зданий, общежития и 10 предприятий и коммерческих объектов. В городе полностью отсутствует электро- и водоснабжение.