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    Раненые люди и горящие дома. Что происходит в обстреливаемом Шебекино

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    59 комментариев

    Город Шебекино в Белгородской области, где проживают около 40 тысяч человек, 1 июня вновь попал под интенсивный обстрел. Пострадали минимум восемь человек, есть разрушения.

    Ночью по Шебекино открыли огонь — губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о серьезно пострадавшем мужчине с травматической ампутацией левой руки и о контуженном, который сам обратился в больницу.

    К утру город уже находился под «непрекращающимся огнем»: центр и окраины обстреливали из «Градов». Осколочные ранения, по предварительным данным, получили две женщины, также пострадали полицейский, охранник моста и мужчина, которого нашли без сознания.

    Были повреждены многие жилые дома, снаряды попали также в два административных здания — у одного загорелась крыша. Гладков отдельно подчеркнул, что информация о точках сбора для эвакуации жителей Шебекинского округа — фейк: это было бы небезопасно.

    Днем после обстрела «Градами» в Шебекино загорелось общежитие, пострадало и здание администрации. В городе пропал свет. В Telegram-каналах появилась информация о погибших и раненых пассажирах автобуса, но губернатор ее опроверг — заявил, что транспортное средство было пустым. Пострадал еще один мужчина — получил осколочное ранение стопы.

    Кроме того, два преподавателя школы пострадали при обстреле села Новопетровка.

    В Минобороны РФ заявили, что около трех часов утра Вооруженные силы совместно с Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ помешали террористам прорваться в Россию через Шебекино. По данным ведомства, попытку вторжения предприняли «украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками». На приграничной территории со стороны Украины уничтожили более 30 человек и технику, заявили в министерстве.

    Об ухудшении ситуации в Шебекино Гладков сообщил накануне. Он заявил, что ночью на 31 мая по Шебекино велся массированный обстрел, и из двух округов начнут вывозить детей. Принять их — не меньше полутора тысяч — согласились несколько областей. Для жителей Шебекинского округа, пожелавших уехать, организовали пункты временного размещения в Белгороде. Крупнейший ПВР — в Белгород-Арене.

    Демидов / Telegram

    Вечером 31 мая Гладков доложил о ситуации в Белгородской области президенту РФ Владимиру Путину и провел прямой эфир с жителями региона. После этого было решено, что в Шебекинском округе школьники не будут сегодня и завтра сдавать ЕГЭ. Также прорабатывается возможность их поступления в вузы без экзаменов.

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    Комментарии 59

    never mind01 Июн 2023 в 15:42
    А нас то за что? (с)
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 15:39
    Импичмент?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 15:34
    Интересно. А вот до 24-го февраля прошлого года ни обстрелов российской территории, ни украинских диверсантов на Белгородчине и в помине не было.

    Владимир Владимирович, извини, конечно, но ты каким местом думал, когда все это начинал ?
    +2−1
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