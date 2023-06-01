Раненые люди и горящие дома. Что происходит в обстреливаемом Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области, где проживают около 40 тысяч человек, 1 июня вновь попал под интенсивный обстрел. Пострадали минимум восемь человек, есть разрушения.
Ночью по Шебекино открыли огонь — губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о серьезно пострадавшем мужчине с травматической ампутацией левой руки и о контуженном, который сам обратился в больницу.
К утру город уже находился под «непрекращающимся огнем»: центр и окраины обстреливали из «Градов». Осколочные ранения, по предварительным данным, получили две женщины, также пострадали полицейский, охранник моста и мужчина, которого нашли без сознания.
Были повреждены многие жилые дома, снаряды попали также в два административных здания — у одного загорелась крыша. Гладков отдельно подчеркнул, что информация о точках сбора для эвакуации жителей Шебекинского округа — фейк: это было бы небезопасно.
Днем после обстрела «Градами» в Шебекино загорелось общежитие, пострадало и здание администрации. В городе пропал свет. В Telegram-каналах появилась информация о погибших и раненых пассажирах автобуса, но губернатор ее опроверг — заявил, что транспортное средство было пустым. Пострадал еще один мужчина — получил осколочное ранение стопы.
Кроме того, два преподавателя школы пострадали при обстреле села Новопетровка.
В Минобороны РФ заявили, что около трех часов утра Вооруженные силы совместно с Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ помешали террористам прорваться в Россию через Шебекино. По данным ведомства, попытку вторжения предприняли «украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками». На приграничной территории со стороны Украины уничтожили более 30 человек и технику, заявили в министерстве.
Об ухудшении ситуации в Шебекино Гладков сообщил накануне. Он заявил, что ночью на 31 мая по Шебекино велся массированный обстрел, и из двух округов начнут вывозить детей. Принять их — не меньше полутора тысяч — согласились несколько областей. Для жителей Шебекинского округа, пожелавших уехать, организовали пункты временного размещения в Белгороде. Крупнейший ПВР — в Белгород-Арене.
Демидов / Telegram
Вечером 31 мая Гладков доложил о ситуации в Белгородской области президенту РФ Владимиру Путину и провел прямой эфир с жителями региона. После этого было решено, что в Шебекинском округе школьники не будут сегодня и завтра сдавать ЕГЭ. Также прорабатывается возможность их поступления в вузы без экзаменов.