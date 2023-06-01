Раненые люди и горящие дома. Что происходит в обстреливаемом Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области, где проживают около 40 тысяч человек, 1 июня вновь попал под интенсивный обстрел. Пострадали минимум восемь человек, есть разрушения.



Ночью по Шебекино открыли огонь — губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о серьезно пострадавшем мужчине с травматической ампутацией левой руки и о контуженном, который сам обратился в больницу.



К утру город уже находился под «непрекращающимся огнем»: центр и окраины обстреливали из «Градов». Осколочные ранения, по предварительным данным, получили две женщины, также пострадали полицейский, охранник моста и мужчина, которого нашли без сознания.

