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    Учителя сельской школы пострадали в Белгородской области при обстреле

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    3 комментария

    Новую информацию об обстрелах в Белгородской области сообщает утром 1 июня губернатор Вячеслав Гладков.

    «Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы», — пишет Гладков.

    Женщина, по его словам, получила осколочные ранения рук, мужчина — осколочные ранения правого предплечья. Обоих доставили в центральную районную больницу.

    «Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается», — добавляет Гладков.

    31 мая Гладков рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Решено вывезти оттуда детей, их примут другие регионы. В ночь на 1 июня губернатор сообщил о двух раненых, утром — ещё о пяти, а затем о восьми. Противника на территории Белгородской области не было и нет, подчеркнул Гладков.

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    Комментарии 3

    Guddd-Head01 Июн 2023 в 10:24
    Нас-то за что? ©
    +7−1
    КрП01 Июн 2023 в 10:18
    Хорошо, что была возможность приобретать недвижку за границей и детишек пристраивать там же. Будет куда податься.
    +2−1
    Гость01 Июн 2023 в 10:13
    То есть защитить власть своих граждан не может и не хочет. Это дискредитация дискредитации. Комбо.
    +6−1
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