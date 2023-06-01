Учителя сельской школы пострадали в Белгородской области при обстреле

Новую информацию об обстрелах в Белгородской области сообщает утром 1 июня губернатор Вячеслав Гладков.
«Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы», — пишет Гладков.
Женщина, по его словам, получила осколочные ранения рук, мужчина — осколочные ранения правого предплечья. Обоих доставили в центральную районную больницу.
«Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается», — добавляет Гладков.
31 мая Гладков рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Решено вывезти оттуда детей, их примут другие регионы. В ночь на 1 июня губернатор сообщил о двух раненых, утром — ещё о пяти, а затем о восьми. Противника на территории Белгородской области не было и нет, подчеркнул Гладков.