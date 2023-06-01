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    Шебекино накрыли «Градом»

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    80 комментариев

    Город Шебекино обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

    Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибших и пострадавших в попавшем под обстрел автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой.

    Но, по его словам, мужчина в результате обстрелов получил осколочное ранение правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется.

    Накануне Гладков сообщил, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Принято решение о начале вывоза оттуда детей, их примут другие регионы России. Развернуты пункты временного размещения для желающих покинуть опасные районы.

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    Комментарии 79

    Гость01 Июн 2023 в 13:43
    Пора мир заключать
    +0−0
    28021900101 Июн 2023 в 13:38
    Опять ополченцы в военторге затарились? Там неделя распродаж что ли? Или шахты с градами расконсервировали? По кремлёвской методичке, так вроде?
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 13:26
    Карту 17 века границ Московии проще найти, чем современные границы. То туда идут, то домой едут.
    +1−0
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