Шебекино накрыли «Градом»

Город Шебекино обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Вячеслав Гладков опроверг информацию о погибших и пострадавших в попавшем под обстрел автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой.
Но, по его словам, мужчина в результате обстрелов получил осколочное ранение правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется.
Накануне Гладков сообщил, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Принято решение о начале вывоза оттуда детей, их примут другие регионы России. Развернуты пункты временного размещения для желающих покинуть опасные районы.