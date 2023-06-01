Минобороны РФ сообщило о сорванной попытке Украины прорваться в Шебекино

О сорванной попытке вторжения на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» сообщает Минобороны РФ 1 июня.
Как следует из сообщения военного ведомства, действия украинцев пресекли около трех часов утра Вооруженные силы РФ совместно с Пограничной службой и другими подразделениями ФСБ России.
«После интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ», — заявили в Минобороны.
Авиация Западного военного округа нанесла одиннадцать ударов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара.
На приграничной территории со стороны Украины было уничтожено более 30-ти человек, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», а также один пикап, добавили в МО.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град». По словам чиновника, ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Принято решение о начале вывоза оттуда детей, их примут другие регионы России. Развернуты пункты временного размещения для желающих покинуть опасные районы.