Гладков: две женщины погибли при обстреле Белгородской области

Белгородская область всё еще подвергается обстрелам со стороны ВСУ, за сутки 3 июня только по Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.



В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины, они скончались на месте от полученных травм.



Еще двое жителей этих сел пострадали: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча.



В Белгороде, по словам Гладкова, «в результате работы ПВО произошло падение осколков в районе промышленной зоны». Никто не пострадал. Огонь из минометов также велся по селам Щетиновка, Разумное, Ближняя Игуменка, Богун-Городок, Тишанка, Козинка, Глотово, Прилесье, Графовка и другим. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза — удары наносили из ствольной артиллерии и миномета. Село Зиборовка обстреляли «Градами».

