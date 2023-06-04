    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    760мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.88eur87.1

    Боевые действия

    Гладков: две женщины погибли при обстреле Белгородской области

    877
    10 комментариев

    Белгородская область всё еще подвергается обстрелам со стороны ВСУ, за сутки 3 июня только по Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины, они скончались на месте от полученных травм.

    Еще двое жителей этих сел пострадали: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча.

    В Белгороде, по словам Гладкова, «в результате работы ПВО произошло падение осколков в районе промышленной зоны». Никто не пострадал. Огонь из минометов также велся по селам Щетиновка, Разумное, Ближняя Игуменка, Богун-Городок, Тишанка, Козинка, Глотово, Прилесье, Графовка и другим. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза — удары наносили из ствольной артиллерии и миномета. Село Зиборовка обстреляли «Градами».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 9

    AndrewBarsik04 Июн 2023 в 16:26
    Абсолютно убеждён, что Верховный Главнокомандующий не знает, ни про Херсон, ни про Лиман, ни про купол своей Резиденции, ни, тем более, про Белгородскую область. В России есть ненарушаемая вековая традиция: плохих вестей главному не докладывают, чтобы не портить ему настроение. Возможно даже, что ему доложили о победе. Это не шутка. Это- трагическая сюрреалистическая российская действительность.
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 16:21
    А что с пленными? Состоится разговор?
    +1−0
    VKuser17419822104 Июн 2023 в 16:18
    Ой! А где-же наша вторая армия мира? Почему не защищает землю русскую, женщин и детей? Может Верховный главнокомандующий не читает газет и не знает о происходящем? Может Пригожина попросить о помощи? Или Рамзана Кадырова?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close