Электронные повестки, «меры» и учет без явки. Публикуем полный текст проекта Минобороны РФ

14 апреля Владимир Путин подписал закон об изменениях правил воинского учета, который, в частности, разрешает рассылать повестки в электронном виде. При этом 17 апреля в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуг» сейчас нет. «Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — заявляли в ведомстве.



Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил «Фонтанке», что электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме.



17 мая глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Его цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учете, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования.