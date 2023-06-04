Электронные повестки, «меры» и учет без явки. Публикуем полный текст проекта Минобороны РФ

Проект постановления правительства, касающийся изменений воинского учета внесен Минобороны РФ. В 12-страничном документе, в частности, говорится о привлечении портала «Госуслуг» к оповещению граждан о повестке в военкомат.
«Фонтанка» публикует полный текст документа.
Согласно проекту, граждан предлагается ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат. Касается это и снятия с учета. Уведомление об этом придет на «Госуслуги». При этом медицинские освидетельствования и проведение профессионального психологического отбора будут проводиться только при последующей явке в военкомат.
Повестки в военкомат в электронной форме должны дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре повесток, а через «Госуслуги» будут присылать соответствующие уведомления. Рассылать электронные повестки военкоматы будут «в автоматизированном режиме». При этом повестку также можно вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.
«В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сказано в документе. Тем, кто не придет в военкомат в течение 20 дней со срока, указанного в повестке, грозят «временные меры».