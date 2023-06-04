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    Электронные повестки, «меры» и учет без явки. Публикуем полный текст проекта Минобороны РФ

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    1 комментарий

    Проект постановления правительства, касающийся изменений воинского учета внесен Минобороны РФ. В 12-страничном документе, в частности, говорится о привлечении портала «Госуслуг» к оповещению граждан о повестке в военкомат.

    «Фонтанка» публикует полный текст документа.

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    Согласно проекту, граждан предлагается ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат. Касается это и снятия с учета. Уведомление об этом придет на «Госуслуги». При этом медицинские освидетельствования и проведение профессионального психологического отбора будут проводиться только при последующей явке в военкомат.

    Повестки в военкомат в электронной форме должны дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре повесток, а через «Госуслуги» будут присылать соответствующие уведомления. Рассылать электронные повестки военкоматы будут «в автоматизированном режиме». При этом повестку также можно вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.

    «В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сказано в документе. Тем, кто не придет в военкомат в течение 20 дней со срока, указанного в повестке, грозят «временные меры».

    14 апреля Владимир Путин подписал закон об изменениях правил воинского учета, который, в частности, разрешает рассылать повестки в электронном виде. При этом 17 апреля в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуг» сейчас нет. «Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — заявляли в ведомстве.

    Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил «Фонтанке», что электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме.

    17 мая глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Его цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учете, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования.

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    Комментарии 1

    Slava Kpss04 Июн 2023 в 16:44
    Спасибо президенту!!! Он делает нашу жизнь лучше и лучше с каждым днём! Обязательно пойду голосовать за него!!!Ура
    +0−0
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