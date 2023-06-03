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    В Музее Достоевского покажут «Петербург и его обитателей» глазами «русского Матисса» Арона Зинштейна

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    Михаил Яснов
    Михаил ЯсновФото: md.spb.ru/
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    Проект «Петербург и его обитатели» составят живопись из коллекции художника и графика из собрания музея. Иллюстрации к произведениям Фёдора Достоевского из музейного собрания созданы в 1980-е годы, когда художник увлекался графическими техниками: классическим офортом и линогравюрой. В графике заметна узнаваемая экспрессия художника, которая в живописи выражается по полной: яркие акценты (шапка, взгляд, изгиб), городские пейзажи, которые будто «уронили». Это характерная эмоциональная манера, за которую Зинштейна иногда называют «русским Матиссом».

    Арон Зинштейн родился в Нижнем Тагиле, получил традиционное художественное образование в Уральском училище прикладного искусства и в ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной. Работал в разных графических техниках, занимался скульптурой, писал маслом, гуашью, делал инсталляции и работал по фарфору. Как отмечают организаторы, во всех работах Зинштейна есть темперамент и яркость импровизации, выраженный характер и оттого — обаяние. Как иллюстратор художник оформлял печатные издания произведений Фёдора Достоевского, Уильяма Шекспира и Булата Окуджавы.

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    Выставка работ Арона Зинштейна «Петербург и его обитатели» пройдёт в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского с 3 по 30 июня 2023.

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    Анастасия Семенович

    Михаил Яснов
    Михаил ЯсновФото: md.spb.ru/

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