В кино расскажут о создании знаменитого музыкального лейбла

8 июня на экраны выходит фильм Тимоти Скотта Богарта «Рождение легенд». Режиссер снял его по мотивам жизни своего отца, Нила Богарта. За свою короткую жизнь Нил успел пройти путь от артиста цирка до основателя и владельца звукозаписывающей компании Casablanca Records, ставшей одним из самых влиятельных лейблов в музыкальной индустрии Америки 1970-х.
Богарт открыл миру таких исполнителей, как Донна Саммер, Kiss, Village People, Gladys Knight and Pips, T.Rex, Isley Brothers… Многие из этих музыкантов появляются в кадре, причем макияж участников Kiss намеренно сделан неверно — чтоб не нарушать авторские права.
Самого Богарта сыграл Джереми Джордан, известный по ролям в сериалах «Смэш» и «Супергерл».
По словам создателей, картина вдохновлялась «Волком с Уолл-стрит» и «Богемской рапсодией», соединив в себе, таким образом, жанр музыкального фильма и истории успеха.
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Матвей Пирогов