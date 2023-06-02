    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    В кино расскажут о создании знаменитого музыкального лейбла

    446
    обсудить
    Фото: vk.com/tenletters2020
    ПоделитьсяПоделиться

    8 июня на экраны выходит фильм Тимоти Скотта Богарта «Рождение легенд». Режиссер снял его по мотивам жизни своего отца, Нила Богарта. За свою короткую жизнь Нил успел пройти путь от артиста цирка до основателя и владельца звукозаписывающей компании Casablanca Records, ставшей одним из самых влиятельных лейблов в музыкальной индустрии Америки 1970-х.

    Богарт открыл миру таких исполнителей, как Донна Саммер, Kiss, Village People, Gladys Knight and Pips, T.Rex, Isley Brothers… Многие из этих музыкантов появляются в кадре, причем макияж участников Kiss намеренно сделан неверно — чтоб не нарушать авторские права.

    Фото: vk.com/tenletters2020
    ПоделитьсяПоделиться

    Самого Богарта сыграл Джереми Джордан, известный по ролям в сериалах «Смэш» и «Супергерл».

    По словам создателей, картина вдохновлялась «Волком с Уолл-стрит» и «Богемской рапсодией», соединив в себе, таким образом, жанр музыкального фильма и истории успеха.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vk.com/tenletters2020
    Фото: vk.com/tenletters2020

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close