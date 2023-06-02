В прокате — романтическая комедия со звездой «Служанки» в главной роли

8 июня в прокат выходит картина Закари Уигона «Стоп-слово». Действие фильма разворачивается в течение одной ночи в номере роскошного отеля. По сюжету Ребекка — профессиональная доминатрикс, а Хэл — её богатый клиент. Но получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл планирует прекратить эти встречи. Ребекка угрожает рассказать о вкусах Хэла всему миру, если он не поделится богатством. Слово за слово, и общение этих двоих превращается во всё более рискованную шахматную партию из манипуляций и лжи.
Ребекку сыграла актриса Маргарет Куэлли, прославившаяся ролями в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» и сериале «Уборщица». Роль Хэла досталась Кристоферу Эбботу, снявшемуся в сериалах «Девчонки» и «Уловка-22», за роль в последнем он получил премию «Золотой глобус».
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года.
18+
Матвей Пирогов