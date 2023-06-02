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    Минский ТЮЗ покажет петербуржцам пьесу Бомарше и два детских спектакля

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    В первых числах июня Театр юных зрителей им. Брянцева принимает коллег из Белоруссии — Минский ТЮЗ.

    «Муха цокотуха»
    «Муха цокотуха»Фото: tyuz-spb.ru/
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    2 июня в 19.00 покажут спектакль «Фигаро» (16+) режиссера Александра Баркара. Создатели спектакля обещают показать грустную сторону вечно жизнерадостного Фигаро — и тем самым показать что и интриги, и любовные победы даются не просто так. Спектакль идет на русском языке.

    3 июня в 11.00 и 14.00 в атмосфере танцев, музыки и стихотворных ритмов Корнея Чуковского артисты разыграют классическую детскую сказку «Муха цокотуха» (5+) в режиссуре Анны Козловой.

    4 июня в 11.00 и 14.00 пройдет показ спектакля «Не Ёжик» (5+) режиссера Татьяны Самбук. Это история рассказывает о самом главном — страхе быть непринятым и борьбе с ним, принятии себя, таким как ты есть и умении дружить с каждым.

    «Не Ёжик»
    «Не Ёжик»Фото: tyuz-spb.ru/
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    Белорусский государственный академический театр юного зрителя — один из главных юношеских театров Беларуси, начал свою работу в 1956 году. Спектакль «Женя+Таня=Любовь» Татьяны Самбук по мотивам пушкинского «Евгения Онегина» закрывал XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева.

    Полина Никитина

    «Муха цокотуха»
    «Муха цокотуха»Фото: tyuz-spb.ru/
    «Не Ёжик»
    «Не Ёжик»Фото: tyuz-spb.ru/

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