Театральный фестиваль ТЮЗа: Евгений Цыганов в роли Сергея Образцова, иранский Шекспир и московский спектакль о блокаде

С 24 мая по 1 июня ТЮЗ им. А. А. Брянцева проведёт XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. В этом году фестиваль лишился своего фирменного имени «Радуга», под которым работал со своего основания в 2000 году.



Спектакль «Я — Сергей Образцов» Театр кукол С.В. Образцова Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





В этом году в программе — спектакли 18-ти российских театров и 8-ми зарубежных. Организаторы рассказывают, что в этом году на фестивале будет самая обширная афиша за всю историю, а также расширение театральных площадок: спектакли сыграют в Эрмитажном театре, Малом драматическом театре — Театре Европы, Александринском театре, Театре им. Ленсовета, Молодежном театре на Фонтанке, Театре им. В.Ф. Комиссаржевской.



За 9 дней театрального марафона зрители смогут увидеть спектакли театров России, Беларуси, Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Сербии, Турции и Венгрии. Концепция фестиваля в этом году близка глобальной миссии ТЮЗов — «поиск современной драматургии и новые режиссёрские интерпретации классики в театрах для молодёжной аудитории».



Первым спектаклем фестиваля станет «Пиковая дама» Екатеринбургского ТЮЗа. Режиссер и хореограф Сергей Землянский отказывается от текста пушкинской повести и превращает историю Германа, Лизы и старой графини в экспрессивный пластический спектакль. Показ пройдет на Большой сцене ТЮЗа 24 мая в 19:00. 16+



Спектакль «Пиковая дама», Театр юного зрителя, Екатеринбург Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Московский драматический театр «Человек» представит петербургским зрителям своё театральное высказывание о блокаде Ленинграда — спектакль «Спасите Лёньку!», где сказочные сцены сменяются эпизодами страшных блокадных будней. Спектакль пройдет на Малой сцене ТЮЗа 25 мая в 13:00. 16+



спектакль «Спасите Лёньку!», Московский драматический театр «Человек» Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





О театральной истории 20-го века в этот же день будет говорить Театр кукол им. С. Образцова. На сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдут два показа (16:00 и 20:00) спектакля «Я — Сергей Образцов». Евгений Цыганов выйдет на сцену в роли советского режиссера, актера, теоретика театра кукол, человека, заставшего весь 20 век, Сергея Образцова. 12+

26 мая в 20:00 на сцене Театра им. Ленсовета зрители увидят мюзикл «Питер Пэн» Театра РОСТА в Царицыно (Москва) в постановке Алексея Франдетти. История о мальчике, который не хочет взрослеть, феях и говорящих животных здесь становится музыкальным рассказом о том, как важно беречь то, что имеешь. 10+



«Питер Пэн» Театра РОСТА в Царицыно (Москва) Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





27 мая в 20:00 на Большой сцене ТЮЗа состоится показ спектакля «Горе от ума» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина режиссёра Олега Рыбкина. Действие известной комедии А. С. Грибоедова перенесено в 70–80-е годы XX века, в среду высокопоставленных московских чиновников и «золотой» молодёжи: вместо карет и городских особняков зрители увидят интерьеры московского метро, артистов в костюмах и платьях 70-х и услышат музыкальные хиты того времени. 14+



«Горе от ума» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Цикл показов зарубежных спектаклей начнется 29 мая. Иностранные гости покажут спектакли по пьесам Шекспира и национальной литературе. 28 мая в 19:00 на Большой сцене ТЮЗа будет показан спектакль «Гамлет» (16+) в постановке Ереванского государственного камерного театра (Армения) режиссера Ары Ернджакяна. А на Малой сцене ТЮЗа в этот же день покажут спектакль «Ричард III» в постановке Сегедского театра в подвальчике (Венгрия). Показы пройдут в 16:30 и 20:00. 14+



29 мая, в 14:00 на Большой сцене ТЮЗа Национальный театр Ирака (Багдад) представит спектакль «Амаль». Автор и режиссёр — Доктор Джавад аль-Асади. Это театральное рассуждение о жизни одной семьи в эпоху безнаказанности и насилия. 15+



В последний день фестиваля, 1 июня, покажут сразу три спектакля. Театральную Турцию представит Государственный театр Анкары со спектаклем о человеке и его мечтах «Книжная лавка вечности» в постановке Мустафы Курта. Показ пройдёт на Малой сцене ТЮЗа в 15:30. 16+



«Книжная лавка вечности», Государственный театр Анкары Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Соединит шекспировскую пьесу «Макбет» и древний ритуал Зар театральная группа «Титовак» (Тегеран, Иран) в своём спектакле «Макбет-Э Зар». Показ пройдет на сцене Эрмитажного театра в 17:30. 12+



«Макбет-Э Зар», театральная группа «Титовак» (Тегеран, Иран) Фото: пресс-служба ТЮЗа Поделиться Поделиться





Спектаклем закрытия станет «Женя+Таня=Любовь» Белорусского академического театра юного зрителя по мотивам романа А. С. Пушкина. Зашифрованный в названии «Евгений Онегин» предстанет в постановке Татьяны Самбук как история, в которой все «пульсирует, дышит, смеётся, и даже танцует». 12+



Подробнее о 26-ти спектаклях фестиваля, дополнительной программе можно узнать на сайте фестиваля.

Полина Никитина

