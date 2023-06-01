ГАЗ может возродить советский бренд «Волга» «при поддержке нового партнёра»

В Нижнем Новгороде могут начать собирать «Волги» с новой «начинкой», сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.



ГАЗ намерен начать производство автомобилей под брендом "Волга" «при поддержке нового технологического партнера» в следующем году, рассказал Мантуров. И добавил, что автозавод «намерен определиться с техпартнером в ближайшее время».



Глава Минпромторга также подтвердил, что производство автомобилей под легендарным советским брендом планируется организовать по аналогии с "Москвичом"(у которого теперь китайские корни от JAC, “Фонтанка» писала об этом).

