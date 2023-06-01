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    ГАЗ может возродить советский бренд «Волга» «при поддержке нового партнёра»

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    В Нижнем Новгороде могут начать собирать «Волги» с новой «начинкой», сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

    ГАЗ намерен начать производство автомобилей под брендом "Волга" «при поддержке нового технологического партнера» в следующем году, рассказал Мантуров. И добавил, что автозавод «намерен определиться с техпартнером в ближайшее время».

    Глава Минпромторга также подтвердил, что производство автомобилей под легендарным советским брендом планируется организовать по аналогии с "Москвичом"(у которого теперь китайские корни от JAC, “Фонтанка» писала об этом).

    Можно предположить, что генетика обновлённой «Волги» тоже вот-вот определится. "Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. ...Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю"(цитата по РИА Новости), - оценил Мантуров перспективы появления новых машин под старым названием на рынке.

    Справка: первый автомобиль «Волга» в СССР представили в 1956 году - ГАЗ 21. Годом позже он был запущен в серию. С апреля 1957 по июль 1970 года собрали 638 875 экземпляров. Название присвоили целой серии моделей, последнюю «Волгу» на ГАЗе собрали в 2008 году.

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