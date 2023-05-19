Кроссоверы «Москвич 3» появятся в такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил»

Три тысячи кроссоверов «Москвич 3» передадут в таксопарки «Таксовичкоф» и «Ситимобил», сообщил 19 мая телеграм-канал производителя автомобилей.



Соглашение о сотрудничестве завод «Москвич» и группа компаний People&People подписали в рамках транспортного фестиваля SPbTransportFest, который в эти дни проходит в Петербурге. В таксопарки по всей стране передадут автомобили с автоматической коробкой передач и комплектации «Стандарт», их обещают поставить перевозчикам до 2024 года, большая часть машин поступит уже в этом году.



Прототипом «Москвича 3» стал китайский автомобиль JAC JS4. Как уверяли эксперты, до недавних пор собранные в Китае машины JAC JS4 разбирали, привозили в Россию, здесь снова собирали, навешивали шильдик «Москвича» и выпускали в продажу. В перспективе завод планировал наладить производство всех запчастей уже в России.

