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    Клещи разбушевались. В Петербурге уже больше 4 600 покусанных

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    4 комментария

    Число покусанных клещами в этом сезоне в Петербурге уверенно движется к пяти тысячам. Среди пострадавших много детей, следует из отчета городского Роспотребнадзора.

    Как сообщает ведомство 1 июня, только за минувшую неделю к медикам в Петербурге с клещами обратились 1 248 человек, а с нарастающим итогом с начала сезона — уже 4 662 человека. Из них 221 ребенок за неделю, или 863 ребенка с начала сезона.

    Кусают в основном не в Петербурге. Лишь 179 случаев за неделю, или 640 случаев за весь сезон, пришлись на город. В основном это Пушкинский, Курортный и Приморский районы. За неделю есть один случай клещевого энцефалита и 26 заболевших клещевым боррелиозом.

    Где и как в Петербурге проверить клеща на энцефалит, читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургКлещи
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    Комментарии 4

    Гость01 Июн 2023 в 18:35
    Про биолаборатории почему-то вспомнилось.
    +0−0
    Михаил Микушин01 Июн 2023 в 18:25
    Клещи начали летнюю СВО?
    +1−0
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