Клещи разбушевались. В Петербурге уже больше 4 600 покусанных

Число покусанных клещами в этом сезоне в Петербурге уверенно движется к пяти тысячам. Среди пострадавших много детей, следует из отчета городского Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство 1 июня, только за минувшую неделю к медикам в Петербурге с клещами обратились 1 248 человек, а с нарастающим итогом с начала сезона — уже 4 662 человека. Из них 221 ребенок за неделю, или 863 ребенка с начала сезона.

Кусают в основном не в Петербурге. Лишь 179 случаев за неделю, или 640 случаев за весь сезон, пришлись на город. В основном это Пушкинский, Курортный и Приморский районы. За неделю есть один случай клещевого энцефалита и 26 заболевших клещевым боррелиозом.