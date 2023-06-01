Обстрел Шебекино, взрыв в Белгороде и другие новости СВО за 1 июня

К месту падения беспилотника в Белгороде прибыли спасатели и силовики Фото: Настоящий Гладков / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти восемь месяцев, 19 октября президент подписал указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы рассказываем о главных событиях дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 июня.

Обстрел Шебекино

В Шебекино от прямого попадания снарядов загорелось здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В самом городе нет света Раньше всех. Ну почти / T.me

В ночь на 1 июня появились сообщения об обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области. Сообщалось о повреждениях местных зданий и общественного транспорта. Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил, что обстрел ведется со стороны Украины. В Минобороны заявили, что прервали попытку вторжения ВСУ.



— Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения, — пояснили в ведомстве. — Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов. По последним данным, после обстрела госпитализированы 12 человек, 4 в тяжелом состоянии. Погибших среди мирного населения нет.

— Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно различные повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус. Детальная информация по разрушениям уточняется, — написал Гладков. В Кремле прокомментировали атаку на Шебекино Во время пресс-подхода официальный представитель Кремля Дмитрий песков пояснил, что Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе от военных, пограничников, спасателей и местных властей. По словам Пескова, атаки на Белгородскую область не окажут влияния на ход спецоперации.

Также днем стало известно об указе Владимира Путина о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова. В пояснении к указу говорится, что награда Жданову предназначается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Взрыв БПЛА в Белгороде В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительным данным, беспилотника. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, беспилотник упал на проезжую часть.

— Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во 2-ю городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался, — написал Гладков в своем Telegram-канале. — Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Обломки, предположительно, беспилотника на проезжей части Фото: Настоящий Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Предполагаемого вербовщика Дарьи Треповой объявили в розыск МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова (ранее внесен в список террористов), которого связывают с гибелью военкора Владлена Татарского из-за взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Уже сообщалось о том, что обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) рассказала, что именно Попков попросил ее выполнить задание.

Следственный комитет заочно предъявил Попкову обвинение в руководстве терактом. По версии ведомства, журналист переписывался с Треповой в соцсетях и давал ей инструкции. Ранее Попков подтверждал знакомство с Треповой, но заверял, что не давал ей указаний.

МВД России Поделиться Поделиться





Ранее в розыск объявили еще одного фигуранта по делу о теракте на Университетской набережной — Юрия Денисова, также внесенного в список террористов и экстремистов. По версии следствия, 2 апреля Трепова пришла в кафе на Университетской набережной в Петербурге и передала начиненную взрывчаткой статуэтку Владлену Татарскому. Военкор погиб на месте. Еще более тридцати человек получили ранения различной степени тяжести. Девушку задержали на следующий день после происшествия в съемной квартире. Ее этапировали в Москву. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, позднее его переквалифицировали на теракт. Сегодня Треповой продлили арест до 2 сентября. Мишустин позвал айтишников обратно в Россию Глава правительства Михаил Мишустин, подводя итоги пленарного заседания форума «Цифровая независимость промышленной России», пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию.

— Принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, дает возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься творчеством, в IT-отрасли это ярко проявляется, исследованиями научными, делать это в том числе дома, на родном языке, если хотите, в привычной среде. А тем, кто еще не принял решение о возвращении на родину, процитирую нашего президента, Владимира Владимировича Путина: «Там тоже хорошо, но дома лучше», — цитирует премьера ТАСС.

В конце 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за прошлый год Россию покинули около 100 тысяч IT-специалистов. Мы рассказывали, в каких странах обосновались соотечественники, кому досталась отсрочка, а кого снимали с автобуса с мобилизованными в самый последний момент.