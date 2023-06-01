Генсекретарь сказал, что будет с Гёте-Институтами в Петербурге, Москве и Новосибирске

Гёте-Институт в Петербурге вместе со столичным будет сокращен, но продолжит работу, а вот от помещений представительства в Сибири придется отказаться, заявил генеральный секретарь учреждения Йоханнес Эберт.
Как говорится в опубликованном на сайте Гёте-Института заявлении, филиалы в Москве и Петербурге продолжают работать в сокращенном виде. В обоих остаются работать библиотеки. Предложение языковых курсов и экзаменов будет прекращено до дальнейшего уведомления. А вот от помещений института в Новосибирске придется отказаться, но там может появиться «контактный пункт».
«Мы сосредоточимся на обеспечении качества преподавания немецкого языка в центрах изучения и сдачи экзаменов (у института есть компании-партнеры в России, которые принимают экзамены, — Прим. ред)», — добавил Йоханнес Эберт.
Как писала «Фонтанка», с 1 июня языковые курсы и экзамены в Гёте-институте ушли на досрочный летний перерыв. О том, что институт приостанавливает работу, студентам сообщили прямо на занятии в субботу. Решению предшествовали заявления о высылке немецких представителей из России.