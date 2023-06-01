    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    Генсекретарь сказал, что будет с Гёте-Институтами в Петербурге, Москве и Новосибирске

    892
    обсудить

    Гёте-Институт в Петербурге вместе со столичным будет сокращен, но продолжит работу, а вот от помещений представительства в Сибири придется отказаться, заявил генеральный секретарь учреждения Йоханнес Эберт.

    Как говорится в опубликованном на сайте Гёте-Института заявлении, филиалы в Москве и Петербурге продолжают работать в сокращенном виде. В обоих остаются работать библиотеки. Предложение языковых курсов и экзаменов будет прекращено до дальнейшего уведомления. А вот от помещений института в Новосибирске придется отказаться, но там может появиться «контактный пункт».

    «Мы сосредоточимся на обеспечении качества преподавания немецкого языка в центрах изучения и сдачи экзаменов (у института есть компании-партнеры в России, которые принимают экзамены, — Прим. ред)», — добавил Йоханнес Эберт.

    Как писала «Фонтанка», с 1 июня языковые курсы и экзамены в Гёте-институте ушли на досрочный летний перерыв. О том, что институт приостанавливает работу, студентам сообщили прямо на занятии в субботу. Решению предшествовали заявления о высылке немецких представителей из России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close