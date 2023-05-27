В Петербурге закрылся институт Гёте. Пока до осени

Языковые курсы и экзамены в Гёте-институте ушли на досрочный летний перерыв, 27 мая стало известно «Фонтанке». О том, что институт приостанавливает работу, студентам сообщили прямо на занятии в субботу.

«Сегодня у нас было последнее занятие, и сказали, что все. Они говорят, что закрываются на лето. Но дело в том, что это внепланово, потому что курс у нас еще не закончился, — он должен был завершиться 17 июня, осталось еще три занятия. И вроде как экзамены проводить они тоже не будут, но сертификаты выдадут. Грустная история», — поделилась с «Фонтанкой» студентка института Татьяна.