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    В Петербурге закрылся институт Гёте. Пока до осени

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    Языковые курсы и экзамены в Гёте-институте ушли на досрочный летний перерыв, 27 мая стало известно «Фонтанке». О том, что институт приостанавливает работу, студентам сообщили прямо на занятии в субботу.

    «Сегодня у нас было последнее занятие, и сказали, что все. Они говорят, что закрываются на лето. Но дело в том, что это внепланово, потому что курс у нас еще не закончился, — он должен был завершиться 17 июня, осталось еще три занятия. И вроде как экзамены проводить они тоже не будут, но сертификаты выдадут. Грустная история», — поделилась с «Фонтанкой» студентка института Татьяна.

    Дополнительно о закрытии института студентов уведомили официальными письмами, их отправили каждому на электронную почту.

    «С 01.06.2023 года языковые курсы и экзамены в Гёте-Институте уходят на досрочный летний перерыв. О том, как мы будем работать осенью, вы сможете узнать на нашем сайте или следите за новостями в нашей рассылке. Мы очень сожалеем, что вы не смогли пройти у нас курс до конца», — говорится в рассылке.

    Оплату за несостоявшиеся занятия студентам института обещали вернуть по заявлению.

    Вместе с Татьяной на курсе в институте обучались порядка 36 человек — по 12 в каждой из трех групп. Кроме Петербурга, институты Гёте есть еще в Москве и Новосибирске. Институт славился грамотной и детально разработанной программой обучения и позиционировал себя как международного лидера в сфере обучения немецкому языку.

    Кроме обучения, в библиотеке института проводили культурную программу — чтения, лекции, просмотры фильмов, обсуждения. Пока что библиотека, как и прежде, открыта.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Россия высылает из страны несколько сотен немцев, в первую очередь госслужащих. По данным издания Süddeutsche Zeitung, высылка затронет и преподавателей Гёте-института.

    Связаться с языковым центром напрямую «Фонтанке» в настоящий момент не удалось.

    © Фонтанка.Ру

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