AP: Россия намерена выслать сотни немецких дипломатов, преподавателей и работников культуры

В июне Россия начнет высылку немецких дипломатов, преподавателей и сотрудников немецких культурных учреждений. Об этом 27 мая сообщает Associated Press со ссылкой на МИД ФРГ.

В Министерстве иностранных дел Германии решение РФ подвергли резкой критике, назвав его «односторонним, неоправданным и непонятным».

По данным издания Süddeutsche Zeitung, высылка затронет несколько сотен немецких госслужащих, в том числе преподавателей и сотрудников Гёте-института.

Германия не объявила о каком-либо конкретном ответе на высылку сотрудников, однако МИД страны сообщил, что правительство ФРГ убедится в наличии «баланса» в «отношении верхнего предела российского присутствия в Германии».