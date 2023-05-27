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    AP: Россия намерена выслать сотни немецких дипломатов, преподавателей и работников культуры

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    В июне Россия начнет высылку немецких дипломатов, преподавателей и сотрудников немецких культурных учреждений. Об этом 27 мая сообщает Associated Press со ссылкой на МИД ФРГ.

    В Министерстве иностранных дел Германии решение РФ подвергли резкой критике, назвав его «односторонним, неоправданным и непонятным».

    По данным издания Süddeutsche Zeitung, высылка затронет несколько сотен немецких госслужащих, в том числе преподавателей и сотрудников Гёте-института.

    Германия не объявила о каком-либо конкретном ответе на высылку сотрудников, однако МИД страны сообщил, что правительство ФРГ убедится в наличии «баланса» в «отношении верхнего предела российского присутствия в Германии».

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    Комментарии 23

    Гость27 Мая 2023 в 15:47
    Топ 5 обезьян🙉🐒🙈.
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